НБУ прогнозирует рост цен. Фото: 112 Украина

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Инфляция в Украине уже привела к повышению цен на основные товары. Однако в Национальном банке Украины считают, что в ближайшие месяцы рост цен умеренно ускорится из-за мартовского ослабления гривны.

Также Нацбанк прогнозирует во втором квартале 2020 года ускорение инфляции, однако расти она будет довольно медленно и будет находиться в пределах 5−6% в конце года. Инфляция будет ограничиваться падением потребительского спроса и сохранением низких цен на энергоносители. Об этом сообщается на сайте регулятора.

В Нацбанке считают, что инфляционные риски являются умеренными, поскольку ситуация на валютном рынке после нескольких недель ажиотажа в марте достаточно быстро нормализовалась. Влияние ослабления гривны на инфляцию полностью исчерпается через несколько месяцев.

В то же время прогнозируется, что после завершения карантина цены на определенные товары могут вырасти, однако такое явление будет наблюдаться недолго. Также возможно повышение цен на отдельные овощи и фрукты из-за неблагоприятных погодных условий.

Также отмечается, что потребительский спрос будет оставаться низким даже после завершения карантина. Из-за уменьшения доходов и сбережений украинцы сократят свои расходы, ограничиваясь удовлетворением первоочередных потребностей. Также уменьшатся переводы от заробитчан. Не сразу восстановится и трансграничное движение.

После завершения пандемии большинство украинцев начнут экономить деньги и откладывать их на случай непредвиденных ситуации. Как следствие, сохранение низкого потребительского спроса будет сдерживать рост цен.

В то же время, отмечают в НБУ, из-за неопределенности ситуации в стране низкие гривневые процентные ставки будут подталкивать экономических агентов к поиску альтернативных активов, в частности валютных. Это приведет к росту долларизации экономики и усилит давление на обменный курс гривны, это может привести к длительным негативным последствиям для финансовой стабильности.

Напомним, по мнению экспертов НБУ, во втором квартале карантинные меры и сокращение глобального спроса приведут к снижению ВВП Украины на 11%.