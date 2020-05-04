Заседание ВРУ. Фото: ТСН

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Внеочередное заседание Верховной Рады Украины состоится во вторник, 12 мая.

На этой неделе заседание парламента не запланировано. Повестку дня внеочередного заседания ВРУ будут формировать комитеты. Об этом 4 мая сообщил народный депутат от «Слуги народа» Александр Качура в Telegram.

На этой неделе заседания не будет. Следующее внеочередное заседание Верховной Рады будет во вторник, 12 мая, — написал парламентарий.

Вышеуказанную дату внеочередного заседания парламента подтвердила и народный депутат от «Слуги народа» Ирина Верещук. Об этом пишет издание «Страна» в Telegram.

Ранее первый заместитель председателя фракции «Слуга народа» Александр Корниенко заявлял, что в партии предлагали на этой неделе провести два внеочередных заседания. Корниенко отмечал, что вероятное проведение двух пленарных недель, чтобы наверстать принятие новых законов. Это возможно, если карантин закончится в середине мая.

На минувшей неделе «Европейская солидарность» собирала подписи за созыв внеочередной сессии, чтобы рассмотреть законопроекты о государственном страховании медиков и о законодательном обеспечении обязательного тестирования.

Напомним, последний раз Верховная Рада собиралась на внеочередное пленарное заседание 30 апреля. Тогда парламентарии планируют рассмотреть около 20 законопроектов, среди которых ряд ратификаций международных соглашений.