Засідання ВРУ. Фото: ТСН

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Позачергове засідання Верховної Ради України відбудеться у вівторок, 12 травня.

На цьому тижні засідання парламенту не заплановане. Порядок денний позачергового засідання ВРУ формуватимуть комітети. Про це 4 травня повідомив народний депутат від «Слуги народу» Олександр Качура в Telegram.

На цьому тижні засідання не буде. Наступне позачергове засідання Верховної Ради буде у вівторок, 12 травня, — написав парламентар.

Вищевказану дату позачергового засідання парламенту підтвердила і народний депутат від «Слуги народу» Ірина Верещук. Про це пише видання"Страна" у Telegram.

Раніше перший заступник голови фракції «Слуга народу» Олександр Корнієнко заявляв, що в партії пропонували цього тижня провести два позачергових засідання. Корнієнко наголошував, що ймовірне проведення двох пленарних тижнів, щоб надолужити прийняття пропущених законів. Це можливо, якщо карантин закінчиться в середині травня.

На минулому тижні «Європейська солідарність» збирала підписи за скликання позачергової сесії, щоб розглянути законопроекти про державне страхування медиків та про законодавче забезпечення обов’язкового тестування.

Нагадаємо, востаннє Верховна Рада збиралася на позачергове пленарне засідання 30 квітня. Тоді парламентарі планують розглянути близько 20 законопроектів, серед яких низка ратифікацій міжнародних угод.