Єврокомісія підготувала нові рекомендації для авіаподорожей. Фото: Pexels

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Пандемія коронавірусу не відступає, у світі налічується вже понад 4 млн інфікованих COVID-19. Попри це Європейська комісія рекомендує країнам Євросоюзу в найближчі місяці відкривати кордони і відновлювати туризм.

Щоб туризм був безпечнішим, Єврокомісія підготувала нові рекомендації для авіаподорожей. Про це пише Reuters.

Згідно з новими правилами, подорожуючим рекомендують носити захисні маски, а також не брати з собою великий багаж. Авіакомпаніям і аеропортам, щоб уникнути великих скупчень людей, пропонується реорганізувати реєстрацію на рейс, оформлення і видачу багажу. Туристів хочуть попросити мінімізувати кількість пересувань салоном літака для зменшення контактів, зокрема з бортпровідниками.

Зазначається, що ці рекомендації не є обов’язковими для виконання. Водночас вони можуть стати основою для подальших дій урядів і авіакомпаній, коли карантинні обмеження будуть зняті.

Також Європейська комісія розробила посібник, що дозволяє відновити туризм. Документ покликаний допомогти відновити туризм, щоб люди вже найближчими місяцями могли зупинятися в готелях, харчуватися в ресторанах або відвідувати пляжі, не ризикуючи захворіти.

Нагадаємо, раніше Європарламент підтримав прискорений розгляд питання про виділення 1,2 млрд євро допомоги Україні для боротьби з коронавірусом.