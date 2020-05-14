Еврокомиссия подготовила новые рекомендации для авиапутешествий. Фото: Pexels

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Пандемия коронавируса не отступает, в мире насчитывается уже более 4 млн инфицированных COVID-19. Несмотря на это, Европейская комиссия рекомендует странам Евросоюза в ближайшие месяцы открывать границы и возобновлять туризм.

Чтобы туризм был безопаснее, Еврокомиссия подготовила новые рекомендации для авиапутешествий. Об этом пишет Reuters.

Согласно новым правилам, путешествующим рекомендуют носить защитные маски, а также не брать с собой большой багаж. Авиакомпаниям и аэропортам, чтобы избежать больших скоплений людей, предлагается реорганизовать регистрацию на рейс, оформление и выдачу багажа. Туристов хотят попросить минимизировать количество движений по салону самолета для уменьшения контактов, в частности с бортпроводниками.

Отмечается, что эти рекомендации не являются обязательными для выполнения. В то же время они могут стать основой для дальнейших действий правительств и авиакомпаний, когда карантинные ограничения будут сняты.

Также Европейская комиссия разработала руководство, позволяющее возобновить туризм. Документ призван помочь возобновить туризм, чтобы люди в ближайшие месяцы могли останавливаться в гостиницах, питаться в ресторанах или посещать пляжи, не подвергая себя риску, несмотря на пандемию коронавируса.

Напомним, ранее Европарламент поддержал ускоренное рассмотрение вопроса о выделении 1,2 млрд евро помощи Украине для борьбы с коронавирусом.