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Украина может получить от ЕС помощь на сумму 1,2 млрд евро

Европарламент поддержал ускоренное рассмотрение вопроса о 1,2 млрд евро помощи Украине

13 мая 2020, 22:46
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Европарламент поддержал рассмотрение по ускоренной процедуре вопроса о выделении десяти странам-соседям и странам-кандидатам на членство в Евросоюзе пакета помощи на сумму 3 млрд евро для преодоления кризиса, вызванного пандемией коронавирунои болезни COVID-19.

Из этой суммы 1,2 млрд евро назначаются Украины, сообщает агентство «Укринформ».

Соответствующее решение во время сегодняшнего заседания Европарламента в Брюсселе поддержали 602 евродепутата, еще 80 проголосовали «против», семь — воздержались.

Всего в голосовании участвовали 689 депутатов. Таким образом, соответствующее решение принято.

Для вступления в силу этого решения нужно, чтобы его поддержал Европарламент и утвердил Совет ЕС.



Помощь от Евросоюза представляет собой кредиты на очень выгодных условиях, которые предоставляются на срок до 15 лет.

Напомним, в апреле стало известно, что Еврокомиссия решила предоставить Украине 1,2 млрд евро поддержки во время пандемии коронавируса. 5 мая эту инициативу поддержали также послы государств-членов Евросоюза.


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