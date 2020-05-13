Европарламент поддержал ускоренное рассмотрение вопроса о 1,2 млрд евро помощи Украине

Украина может получить от ЕС помощь на сумму 1,2 млрд евро

https://racurs.ua/n138144-evroparlament-podderjal-uskorennoe-rassmotrenie-voprosa-o-1-2-mlrd-evro-pomoschi-ukraine.html

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Европарламент поддержал рассмотрение по ускоренной процедуре вопроса о выделении десяти странам-соседям и странам-кандидатам на членство в Евросоюзе пакета помощи на сумму 3 млрд евро для преодоления кризиса, вызванного пандемией коронавирунои болезни COVID-19.

Из этой суммы 1,2 млрд евро назначаются Украины, сообщает агентство «Укринформ».

Соответствующее решение во время сегодняшнего заседания Европарламента в Брюсселе поддержали 602 евродепутата, еще 80 проголосовали «против», семь — воздержались.

Всего в голосовании участвовали 689 депутатов. Таким образом, соответствующее решение принято.

Для вступления в силу этого решения нужно, чтобы его поддержал Европарламент и утвердил Совет ЕС.

Помощь от Евросоюза представляет собой кредиты на очень выгодных условиях, которые предоставляются на срок до 15 лет.

Напомним, в апреле стало известно, что Еврокомиссия решила предоставить Украине 1,2 млрд евро поддержки во время пандемии коронавируса. 5 мая эту инициативу поддержали также послы государств-членов Евросоюза.