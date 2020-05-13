Європарламент підтримав прискорений розгляд питання про виділення Україні 1,2 млрд євро допомоги

Україна може отримати від ЄС допомогу на суму 1,2 млрд євро

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Європарламент підтримав розгляд за прискореною процедурою питання щодо виділення десяти країнам-сусідам та країнам-кандидатам на членство в Євросоюзі пакету допомоги на суму 3 млрд євро для подолання кризи, спричиненої пандемією коронавіруної хвороби COVID-19.

З цієї суми 1,2 млрд євро призначаються України, повідомляє агентство «Укрінформ».

Відповідне рішення під час сьогоднішнього засідання Європарламенту у Брюсселі підтримали 602 євродепутати, ще 80 проголосували «проти», семеро — утрималися.

Всього в голосуванні брали участь 689 депутатів. Таким чином відповідне рішення ухвалене.

Для набуття чинності цим рішенням потрібно, щоб його підтримав Європарламент та затвердила Рада ЄС.

Допомога від Євросоюзу являє собою кредити на дуже вигідних умовах, які надаються на строк до 15 років.

Нагадаємо, у квітні стало відомо, що Єврокомісія вирішила надати Україні 1,2 млрд євро підтримки під час пандемії коронавірусу. 5 травня цю ініціативу підтримали також посли держав-членів Євросоюзу.