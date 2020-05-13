Зеленський замінив керівників СБУ у трьох областях та Києві

Володимир Зеленський, фото: Офіс президента

https://racurs.ua/ua/n138143-zelenskyy-zaminyv-kerivnykiv-sbu-u-troh-oblastyah-ta-kyievi.html

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Президент України Володимир Зеленський замінив керівників Служби безпеки України (СБУ) у Київській, Житомирській та Одеській областях, а також у Києві.

Тексти відповідних указів опубліковані на сайті Офісу президента.

З посади очільника Головного управління СБУ у Києві та Київській області Зеленський указом № 179/2020 звільнив Сергія Болдиря. Його наступником на цій посаді, згідно з президентським указом № 182/2020, стане Олег Головаш.

Головаш до цього очолював Управління СБУ у Житомирській області й був звільнений з цієї посади сьогоднішнім президентським указом № 178/2020.

Новим керівником Управління СБУ в Житомирській області Зеленський указом № 181/2020 призначив Сергія Лисака.

Також президент указом № 180/2020 звільнив керівника Головного управління СБУ в Одеській області Віталія Харченка. Замість нього указом № 183/2020 на цю посаду призначений Віктор Доровський.

Нагадаємо, Зеленський у своєму новому відеозверненні звинуватив ЗМІ у хайпі на лісових пожежах.