Володимир Зеленський. Фото: ТБ Центр

https://racurs.ua/ua/n138133-zelenskyy-zvynuvatyv-zmi-u-haypi-na-lisovyh-pojejah-video.html

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Президент України Володимир Зеленський у новому відеозверненні згадав про пожежних, які самовіддано боролися із лісовими пожежами у Чорнобильській зоні та на Житомирщині. Президент вважає, що засоби масової інформації використовували лісові пожежі у якості хайпу. Це виглядало, як звинувачення ЗМІ, які намагалися донести актуальну інформацію населенню.

Зеленський заявив, що останнім часом ЗМІ перестали висвітлювати тему пожеж, але це зовсім не означає, що вони припинилися. Весь цей час пожежники продовжували боротьбу з вогнем і на сьогодні більшість осередків вогню на території Чорнобильської зони та Житомирської області ліквідовані. Президент подякував рятувальникам за роботу.

Також у відеозверненні Зеленський торкнувся питання прийняття парламентом антиколомойского закону. За словами президента, прийняття цього закону дозволить Україні отримати важливу фінансову допомогу, яка обчислюється мільярдами доларів.

Зеленський повідомив, що Україна зараз знаходиться на першому етапі пом’якшення карантину. Саме пом’якшення, а не скасування. Тому президент закликав усіх громадян продовжувати носити маски, дотримуватися правил гігієни і як можна рідше виходити з дому.

Запровадження другого етапу пом’якшення карантину планується 22 травня. Під час другого етапу буде знято заборону на проведення спортивних змагань, роботу готелів, а також проведення ЗНО.

Але Зеленський уточнив, що лише зменшення випадків зараження може бути підставою для введення другого і наступних етапів виходу з карантину. Президент заявив, що скорочення поширення інфекції залежить від кожного українця. Тільки суворе дотримання запобіжних заходів допоможе перемогти епідемію.