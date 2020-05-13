Владимир Зеленский. Фото: ТВ Центр

https://racurs.ua/n138133-zelenskiy-obvinil-smi-v-haype-na-lesnyh-pojarah-video.html

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Президент Украины Владимир Зеленский в новом видеообращении вспомнил о пожарных, которые самоотверженно боролись с лесными пожарами, бушевавшими в Чернобыльской зоне и на Житомирщине. Президент считает, что средства массовой информации использовали лесные пожары в качестве хайпа. Это выглядело, как обвинение СМИ, которые пытались донести актуальную информацию населению.

Зеленский заявил, что в последнее время СМИ перестали освещать тему пожаров, но это вовсе не означает, что они прекратились. Все это время пожарные продолжали борьбу с огнем и на сегодняшний день большинство очагов огня на территории Чернобыльской зоны и Житомирской области ликвидированы. Президент поблагодарил спасателей за работу.

Также в видеообращении Зеленский затронул вопрос принятия парламентом антиколомойского закона. По словам президента, принятие этого закона позволит Украине получить важную финансовую помощь, которая исчисляется миллиардами долларов.

Зеленский сообщил, что Украина сейчас находится на первом этапе смягчения карантина. Именно смягчения, а не отмены. Поэтому президент призвал всех граждан продолжать носить маски, придерживаться правил гигиены и как можно реже выходить из дома.

Введение второго этапа смягчения карантина планируется 22 мая. Во время второго этапа будет снят запрет на проведение спортивных соревнований, работу гостиниц, а также проведение ВНО.

Но Зеленский уточнил, что лишь уменьшение случаев заражения может быть основанием для введения второго и последующих этапов выхода из карантина. Президент заявил, что уменьшение распространения инфекции зависит от каждого украинца. Только строгое соблюдение мер предосторожности поможет победить эпидемию.