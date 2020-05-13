Кабмин смягчил правила нахождения на улицах и летних площадках ресторанов. Фото: 24 канал

https://racurs.ua/n138127-kabmin-smyagchil-pravila-nahojdeniya-na-ulicah-i-letnih-ploschadkah-restoranov-dokument.html

Ракурс

Карантин в Украине смягчают и Кабинет министров пересмотрел пункты постановления № 211, которым регулируются ограничения.

О внесении изменений в постановление сообщил в Telegram-канале нардеп Алексей Гончаренко.

Теперь на улицах украинцы могут собираться в группы до восьми человек, но с соблюдением масочного режима.

На открытых летних площадках ресторанов и кафе, в том числе размещенных под тентами или на верандах, разрешается сидеть за одним столиком вчетвером (без учета детей возрастом до 14 лет). При этом дистанция между местами для сидения за соседними столиками должна быть не менее 1,5 м.

Также рестораны и кафе могут осуществлять адресную доставку заказов и выполнять заказы на вынос при условии обеспечения персонала средствами индивидуальной защиты.

Посетители летних площадок должны находиться в масках (кроме времени приема пищи) и придерживаться всех санитарных и профилактических правил.

Эти изменения будут официально обнародованы после технических доработок и вступят в силу с момента публикации.

Как ранее писал «Ракурс», мэр Киева Виталий Кличко требует возобновить работу метро и общественного транспорта в столице с 25 мая.