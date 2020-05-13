Метро в Киеве: Кличко требует возобновить работу подземки с 25 мая, фото — "Українські Новини"

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Ракурс

Метро в Киеве должно заработать с 25 мая. С таким требованием мэр Киева Виталий Кличко будет обращаться к правительству.

Мэр хочет возобновить работу в столице не только метро, ​​но и общественного транспорта. Такую позицию Кличко обнародовал на брифинге 13 мая.

Мы будем учитывать ситуацию с распространением коронавируса и надеемся, что она не ухудшится, — объяснил мэр и добавил, что столичная власть не хотела закрывать метро и держалась, пока Кабмин не принял решение о приостановке работы метрополитена в нескольких городах.

Кличко объяснил, что после смягчения карантина в столице происходит транспортный коллапс, поскольку все больше людей возвращается к работе.

Мэр считает, что идея о проезде в метро по спецпропускам является «абсолютно утопической», поскольку это создаст толпы в метрополитене. Поэтому он настаивает на том, что метро должно открыться для работы в обычном режиме и это нормализует работу всего общественного транспорта в столице.

Кличко предостерег, что после открытия метро киевляне «не должны кататься, как обычно».

Здесь наступает и ваша ответственность — за соблюдение дистанции, обязательное наличие маски, перчаток, соблюдение элементарных правил. И проезд в транспорте необходим только на работу, по делам, по необходимости, — пояснил мэр.





Кличко рассказал, что возобновить работу общественного транспорта в обычном режиме будет непросто — для этого необходимо некоторое время. Мэр пообещал постепенно наращивать количество прежде всего электротранспорта.

«Ракурс» писал, что сегодня в Раде глава Кабмина Денис Шмыгаль сообщил, что сейчас в правительстве не обсуждают возобновление работы общественного транспорта, поскольку это может «вернуть ситуацию с коронавирусом к состоянию марта».