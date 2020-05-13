Транспорт на карантине: Шмыгаль рассказал об очередности возобновления автобусного сообщения, скриншот видео

https://racurs.ua/n138107-transport-na-karantine-shmygal-rasskazal-ob-ocherednosti-vozobnovleniya-avtobusnogo-soobscheniya.html

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Транспорт все еще будет находиться на карантине. Возобновлять его работу Кабмин пока не планирует: после 22 мая карантин в метро и относительно автобусного сообщения продлят.

Об этом заявил сегодня в Раде на внеочередном заседании парламента премьер-министр Денис Шмыгаль.

Он сообщил, что правительство перейдет к адаптивной модели карантина, но «метро, ​​междугородние и городские перевозки способствуют чрезвычайно быстрому распространению болезни и делают невозможной локализацию». Поэтому Шмыгаль прогнозирует, что только с третьего этапа власть разрешит возобновление работы транспорта.

Сначала речь идет о разрешении для пригородного транспорта, дальше междугородного, а потом уже метро.

Сейчас это однозначно приведет к вспышке, которая вернет Украину к состоянию марта, — сказал Шмыгаль.

Заместитель председателя Комитета по вопросам антикоррупционной политики Галина Янченко заявила Шмыгалю, что «такие заявления хорошо делать чиновнику, который пользуется служебной машиной и служебным водителем». Она напомнила, что возобновления работы транспорта ожидает и бизнес, который не может обеспечить довоз своих работников на работу.

Очень простой ответ. Ситуация в Украине, в Польше, в Италии, во Франции и в Испании. Вот здесь мы, а здесь в графике — пик заболеваемости, — Шмыгаль ответил нардепу, показав график заболеваемости COVID-19 в Украине.

Он добавил, что пока не будет найдено лекарство и вакцина, Украина будет вынуждена находиться на карантине.

Между тем под Кабмином сегодня протестуют перевозчики, которые жалуются, что им нечем кормить семьи, а вот нелегальные перевозчики продолжают работу. Подобные акции проходят и в регионах. Протестующие требуют от правительства восстановить междугороднее и международное автобусное сообщение. Более полусотни автобусов заняли Европейскую площадь и Крещатик.

Перевозчики требуют также запретить на рынке пассажирских перевозок работу транспортных средств до девяти человек, поскольку они в основном работают нелегально. Кроме того, водители и автовладельцы требуют компенсации налогов, которые заплатили перевозчики в период карантина.

Министр транспорта Владислав Криклий сообщил в комментарии телеграм-каналу «Политика страны», что ему известно о нелегальных международных перевозчиках. Но, по его словам, они совершают рейсы только в пределах страны, подвозя пассажиров к границам.