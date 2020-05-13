Транспорт на карантині: Шмигаль розповів про черговість відновлення автобусного сполучення, скріншот відео

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Транспорт все ще перебуватиме на карантині. Відновлювати його роботу Кабмін поки не планує: після 22 травня карантин у метро і в автобусному сполученні продовжать.

Про це заявив сьогодні у Раді на позачерговому засіданні парламенту прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Він повідомив, що уряд перейде до адаптивної моделі карантину, але «метро, міжміські та міські перевезення сприяють надзвичайно швидкому поширенню хвороби і унеможливлюють локалізацію». Тому Шмигаль прогнозує, що тільки з третього етапу влада дозволить за певних правил і умов відновлення роботи транспорту.

Спочатку йдеться про дозвіл для приміського транспорту, далі міжміського, а потім вже метро.

Зараз це однозначно призведе до спалаху, який поверне Україну до стану березня, — сказав Шмигаль.

Заступник голови Комітету з питань антикорупційної політики Галина Янченко зауважила Шмигалю, що «такі заяви добре робити чиновнику, який користується службовою машиною і службовим водієм». Вона нагадала, що відновлення роботи транспорту очікує й бізнес, який не може забезпечити доїзд працівників на роботу.

Дуже проста відповідь. Ситуація в Україні, в Польщі, в Італії, Франції і в Іспанії. Ось тут ми, а тут в графіку — пік захворюваності, — Шмигаль відповів нардепу, показавши графік захворюваності COVID-19 в Україні.

Він додав, що поки не будуть знайдені ліки, Україна змушена перебувати на карантині за певними правилами.

Тим часом під Кабміном сьогодні протестують перевізники, які скаржаться, що їм нічим годувати сім’ї, а от нелегальні перевізники продовжують роботу. Подібні акції проходять і в регіонах. Протестувальники вимагають від уряду відновити міжміське та міжнародне автобусне сполучення. Понад півсотні автобусів зайняли Європейську площу та Хрещатик на ділянці від неї до Майдану Незалежності.

Перевізники вимагають також заборонити на ринку пасажирських перевезень роботу транспортних засобів до дев’яти осіб, оскільки вони в основному працюють нелегально. Крім того, водії і власники вимагають компенсації податків, які заплатили перевізники в період карантину.

Міністр інфраструктури Владислав Криклій повідомив у коментарі телеграм-каналу «Политика cтраны», що йому відомо про нелегальних міжнародних перевізників. Але, за його словами, вони здійснюють рейси тільки в межах країни, підвозячи пасажирів до кордонів.