Шмигаль з третьої спроби розповів, коли уряд створить обіцяні 500 тис. робочих місць. Фото: Кабмін

https://racurs.ua/ua/n138106-ne-znau-scho-vidpovisty-shmygal-z-tretoyi-sproby-rozpoviv-koly-uryad-stvoryt-obicyani-500-tys.html

Ракурс

Денис Шмигаль, прем'єр-міністр України, під час години запитань до уряду не зміг з першої спроби відповісти, коли в Україні будуть створені обіцяні 500 тис. робочих місць. На відповідне питання від нардепів він спершу сказав: «Навіть не знаю, що вам відповісти», після чого розсміявся.

У подальшому йому ще раз поставили це питання, з другої спроби прем'єр дав більш розгорнуту відповідь. За словами Шмигаля, програма створення 500 тис. робочих місць буде презентована сьогодні під час засідання уряду.

Є чітке розуміння, в яких галузях і де будуть створені ці 500 тис. місць. Є відповідна програма. У нас на сьогодні майже 500 тис. зареєстрованих безробітних, ми чітко розуміємо, де вони (робочі місця — ред.) будуть створені. Вони не будуть створені за один день, частина із них вже створена і створюється, частина буде створена через тиждень, частина — за місяць. Але наше завдання на час виходу із карантину: забезпечити можливість усім зареєстрованим безробітним українцям отримати роботу, — розповів Шмигаль.

Ще пізніше він додав, що коронавірусна криза негативно вплинула на ринок праці. За попередніми прогнозами, рівень безробіття до кінця року зросте до 9,4%. Для порівняння, минулого року цей показник був на рівні 8,2%.

Шмигаль зазначив, що 154 тис. вакансій будуть відкриті в рамках проекту «Велике будівництво», який проходить за ініціативою президента. Йдеться про сфери будівництва доріг і транспортної інфраструктури.

Нагадаємо, Державний центр зайнятості цього місяця зареєстрував додатково 140 тис. безробітних, котрі втратили роботу через коронавірусний карантин.