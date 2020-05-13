У Раді назвали терміни перерахування Україні майже 2 млрд дол. траншу від МВФ. Фото: Голос

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Міжнародний валютний фонд може перерахувати Україні перший транш у найближчі три-чотири тижні. Розмір траншу складе 1,75 млрд дол.

Такі прогнози озвучив голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев у розмові з журналістами перед позачерговим засіданням парламенту, пише УНІАН.

Гетманцев уточнив, що до кінця цього року Україна повинна отримати ще один такий же транш від МВФ.

За словами голови комітету, наразі йде мова про програму stand-by, яка розрахована на півтора року і передбачає виділення Україні 5 млрд дол.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час години запитань до уряду в парламенті також заявив, що Україна розраховує на підписання програми з МВФ та отримання першого траншу до кінця травня.

Шмигаль зазначив, що переговори непрості, тому що мова йде про великі гроші, та ще й у період кризи. Наразі перемовини перебувають на етапі, близькому до підписання меморандуму, що дозволить Україні отримати перший транш та уникнути фінансових проблем.

За словами Шмигаля, перемовини ведуться з головою МВФ Крісталіною Георгієвою на рівні президента і прем'єра.

Як раніше писав «Ракурс», Україна і МВФ відмовилися від трирічної програми розширеного фінансування, яка вже була погоджена. Сторони вирішили повернутися до співпраці у рамках механізму півторарічної програми stand-by.