В Раде назвали сроки перечисления Украине почти 2 млрд долл. транша от МВФ. Фото: Голос

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Ракурс

Международный валютный фонд может перечислить Украине первый транш в ближайшие три-четыре недели. Размер транша составит 1,75 млрд долл.

Такие прогнозы озвучил глава комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев в разговоре с журналистами перед внеочередным заседанием парламента, пишет УНИАН.

Гетманцев уточнил, что в этом году Украина должна получить еще один такой же транш от МВФ.

По словам главы комитета, в настоящее время идет речь о программе stand-by, которая рассчитана на полтора года и предусматривает выделение Украине 5 млрд долл.

Премьер-министр Денис Шмыгаль во время часа вопросов к правительству в парламенте также заявил, что Украина рассчитывает на подписание программы с МВФ и получение первого транша до конца мая.

Шмыгаль отметил, что переговоры непростые, так как речь идет о больших деньгах, да еще и в период кризиса. Сейчас переговоры находятся на этапе, близком к подписанию меморандума, что позволит Украине получить первый транш и избежать финансовых проблем.

По словам Шмыгаля, переговоры ведутся с главой МВФ Кристалиной Георгиевой на уровне президента и премьера.

Как ранее писал «Ракурс», Украина и МВФ отказались от трехлетней программы расширенного финансирования, которая уже была согласована. Стороны решили вернуться к сотрудничеству в рамках механизма полуторагодичной программы stand-by.