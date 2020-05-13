Зарплата медиков: Шмыгаль объяснил невыплату надбавок «непонятным перекладыванием бумажек», фото — Главком

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Зарплаты медиков, которым насчитали надбавку за борьбу с корнавирусом, до сих пор не выплатили из-за бюрократических проволочек. Министерство здравоохранения проводит проверку начислений средств.

Об этом сообщил сегодня премьер-министр Денис Шмыгаль, который в Раде отчитывался перед нардепами о выплате 300% надбавки медикам.

По его словам, соответствующие ресурсы медики получили только в нескольких регионах, хотя правительство еще в прошлом месяце перечислило все необходимые средства. Доплаты осуществлены за март. Происходит начисление доплат за апрель.

Вместо того чтобы обеспечить врачей доплатами, началось какое-то непонятное перекладывание бумажек, торможение процессов. Все области имеют одинаковые условия, инструкции, — рассказал Шмыгаль.

Этот вопрос, по его словам, «на контроле у ​​президента лично, у премьер-министра лично, у министра здравоохранения» и премьер ожидает от министра здравоохранения Максима Степанова отчет по каждой области и больнице, которые должны получить доплаты.

В Минзраве должны сформировать списки по каждой больнице и показать, кто и как получил, — сказал глава Кабмина.

Чиновники уже не впервые объясняют отсутствие доплат врачам. Сегодня на брифинге министр Степанов рассказал, что невыплата надбавки за март врачам, которые работают с больными COVID-19, произошла из-за бюрократических преград, а зарплата за апрель должна быть перечислена в полном объеме согласно заключенным больницами договорам с НСЗУ.

Степанов отметил, что в дальнейшем с выплатой обещанных надбавок задержек не предвидится.

Вчера на Банковой собрали специальное совещание по этому поводу. Президент Владимир Зеленский по его итогам заявил, что надбавки не выплатили из-за «юридической коллизии». Якобы ряд регионов в этом вопросе руководствовались приказом Минсоцполитики от 2003 года и надбавки начисляли за почасовую работу. Однако выплаты за апрель происходят по другой формуле — через подписанные с Национальной службой здоровья договора. Поэтому медучреждениям, которые участвуют в борьбе с COVID-19, нужно заключить договора с НСЗУ.