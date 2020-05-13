Максим Степанов. Фото: КП

https://racurs.ua/n138094-zarplaty-s-nadbavkami-mediki-poluchat-na-etoy-nedele-stepanov.html

Ракурс

Зарплаты медиков за апрель до сих пор не выплачены. Некоторые врачи еще не получили надбавку за март. Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что уже на этой неделе медучреждения получат необходимые денежные средства для выплаты зарплат и надбавок врачам.

Степанов заявил, что вчера состоялось селекторное совещание под руководством президента Украины Владимира Зеленского. На совещании обсуждался вопрос выплаты надбавок в размере 300% от оклада медикам, которые занимаются лечением больных коронавирусом, сообщил Степанов во время сегодняшнего брифинга.

Министр уточнил, что сейчас необходимо закончить выплаты за март и осуществить выплаты за апрель. В большинстве областей за март надбавки медикам выплачены в полном объеме.

По словам Степанова, возникли некоторые бюрократические коллизии, которые требуют урегулирования. Министр считает, что данный вопрос будет решен в ближайшие дни.

Медики уже должны были получить зарплату за май в полном объеме, но в связи с задержкой принятия закона об изменениях в госбюджет процесс выплат затянулся.

Национальная служба здоровья уже получила необходимые денежные средства для выплаты зарплат и надбавок медикам и в настоящее время идет процесс заключения договоров с медучреждениями для перечисления этих средств по новой схеме.

Степанов добавил, что в тариф лечения COVID-19 теперь заложена сумма надбавки медикам в размере 300% от оклада.

Степанов выразил надежду, что медучреждения получат необходимые денежные средства уже на этой неделе. В дальнейшем никаких сбоев с выплатами зарплат врачам не предвидеться и за май медики получат зарплаты вовремя.

Как ранее писал «Ракурс», заместитель главы Одесской областной государственной администрации Виталий Свичинский уволен за задержку выплат надбавок медикам.