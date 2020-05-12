За задержку надбавок медикам уволен замглавы Одесской ОГА. Фото: Ракурс

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Ракурс

Зарплаты медиков в Украине слишком малы даже в период пандемии коронавируса. Обещанные надбавки в 300% от оклада получили не все медики, а министр здравоохранения Максим Степанов грозился уволить виновных в этом руководителей. Сегодня стало известно об увольнении заместителя главы Одесской областной государственной администрации Виталия Свичинского за задержку выплат надбавок медикам.

Об увольнении чиновника сообщил в Facebook глава Одесской ОГА Максим Куцый.

Глава Одесской ОГА уточнил, что решение об увольнении Свичинского было принято четыре дня назад.

Куцый заявил, что еще в прошлую пятницу им было принято решение об увольнении заместителя Свичинского, который отвечал за социальное и медицинское направление работы ОГА.

По мнению главы Одесской ОГА, чиновник не справился с поставленными задачами. Последней каплей стали задержки выплат надбавок медработникам «скорой помощи».

Куцый утверждает, что Свичинский знал об этой проблеме, но не предпринял соответствующих действий для ее решения.

Глава ОГА добавил, что сотрудникам департамента финансов пришлось два дня вручную производить выплаты работникам Одесского областного центра экстренной помощи.

Как ранее писал «Ракурс», министр здравоохранения Степанов заявил, что будет настаивать на увольнении руководителей медучреждений, которые задержали выплаты врачам.