Новости
  1. Новости
  2. Новости мира
  3. Новость

Ракурс
Ученый показал, как стремительно распространяются микробы. Фото: Pexels

Ученый показал, как стремительно распространяются микробы в кафе и на фудкортах (ВИДЕО)

12 мая 2020, 19:34
999

Коронавирусная инфекция COVID-19, как и другие вирусы и микробы, может распространяться очень быстро. Чтобы наглядно продемонстрировать опасность пренебрежения правилами гигиены, американский эпидемиолог провел эксперимент.

Эпидемиолог из Гарварда Эрик Фейгл-Дин для своего эксперимента взял 10 человек. Одному из них он нанес на руки флуоресцентную краску, чтобы показать, как быстро она окажется на руках у других участников эксперимента. Видео он опубликовал на своей странице в Twitter.

Действия происходят на фудкорте, где посетители могут сами брать еду, а потом садиться за столики и есть ее. Эксперимент длился всего полчаса. Спустя 30 минут флуоресцентная краска, которая изначально наносилась на руку одному человеку, была на теле всех 10 участников эксперимента, у трех из них — на лице.

Также краска оказалась на столах, приборах, тарелках, стакана и других предметах, которые были на фудкорте.

Как писал «Ракурс», ранее журналисты решили протестировать различные способы мытья рук, в частности исследовать эффективность быстрого ополаскивания и встряхивания, а также мытья рук с мылом в течение шести, 20 и 30 секунд. Для этого они использовали специальную камеру с ультрафиолетовыми фильтрами и гель Glo Germ, который имитирует микробы.


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров