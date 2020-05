Коронавирусная инфекция COVID-19, как и другие вирусы и микробы, может распространяться очень быстро. Чтобы наглядно продемонстрировать опасность пренебрежения правилами гигиены, американский эпидемиолог провел эксперимент.

Эпидемиолог из Гарварда Эрик Фейгл-Дин для своего эксперимента взял 10 человек. Одному из них он нанес на руки флуоресцентную краску, чтобы показать, как быстро она окажется на руках у других участников эксперимента. Видео он опубликовал на своей странице в Twitter.

Действия происходят на фудкорте, где посетители могут сами брать еду, а потом садиться за столики и есть ее. Эксперимент длился всего полчаса. Спустя 30 минут флуоресцентная краска, которая изначально наносилась на руку одному человеку, была на теле всех 10 участников эксперимента, у трех из них — на лице.

Experiment to see how germs spread at a buffet.



They applied fluorescent paint to the hands of 1 person, then had a group of 10 people dine.



In 30 min the paint had transferred to every individual and was on the faces of 3. (From @nhk_news) #COVID19pic.twitter.com/tpoUwctTxB