Вчений показав, як стрімко розповсюджуються мікроби. Фото: Pexels

https://racurs.ua/ua/n138080-vchenyy-pokazav-yak-strimko-rozpovsudjuutsya-mikroby-v-kafe-i-na-fudkortah-video.html

Ракурс

Коронавірусна інфекція COVID-19, як і інші віруси і мікроби, може розповсюджуватися дуже швидко. Щоб наочно продемонструвати небезпеку нехтування правилами гігієни, американський епідеміолог провів експеримент.

Епідеміолог з Гарварда Ерік Фейгл-Дін для свого експерименту взяв 10 осіб. Одному з них він наніс на руки флуоресцентну фарбу, щоб показати, як швидко вона з’явиться на руках у інших учасників експерименту. Відео він опублікував на своїй сторінці в Twitter.

Дії відбуваються на фудкорті, де відвідувачі можуть самостійно брати їжу, а потім сідати за столики та їсти її. Експеримент тривав лише півгодини. Через 30 хвилин флуоресцентна фарба, яка спочатку наносилася на руку одній людині, була на тілі всіх 10 учасників експерименту, у трьох із них — на обличчі.

Experiment to see how germs spread at a buffet.



They applied fluorescent paint to the hands of 1 person, then had a group of 10 people dine.



In 30 min the paint had transferred to every individual and was on the faces of 3. (From @nhk_news) #COVID19pic.twitter.com/tpoUwctTxB



— Eric Feigl-Ding (@DrEricDing) May 11, 2020

Також фарба з’явилися на столах, приладах, тарілках, склянках та інших предметах, які були на фудкорті.

Як писав «Ракурс», раніше журналісти вирішили протестувати різні способи миття рук, зокрема дослідити ефективність від швидкого ополіскування та струшування, а також миття рук з милом впродовж шести, 20 та 30 секунд. Для цього вони використали спеціальну камеру з ультрафіолетовими фільтрами та гель Glo Germ, який імітує мікроби.