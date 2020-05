Коронавірусна інфекція COVID-19, як і інші віруси і мікроби, може розповсюджуватися дуже швидко. Щоб наочно продемонструвати небезпеку нехтування правилами гігієни, американський епідеміолог провів експеримент.

Епідеміолог з Гарварда Ерік Фейгл-Дін для свого експерименту взяв 10 осіб. Одному з них він наніс на руки флуоресцентну фарбу, щоб показати, як швидко вона з’явиться на руках у інших учасників експерименту. Відео він опублікував на своїй сторінці в Twitter.

Дії відбуваються на фудкорті, де відвідувачі можуть самостійно брати їжу, а потім сідати за столики та їсти її. Експеримент тривав лише півгодини. Через 30 хвилин флуоресцентна фарба, яка спочатку наносилася на руку одній людині, була на тілі всіх 10 учасників експерименту, у трьох із них — на обличчі.

Experiment to see how germs spread at a buffet.



They applied fluorescent paint to the hands of 1 person, then had a group of 10 people dine.



In 30 min the paint had transferred to every individual and was on the faces of 3. (From @nhk_news) #COVID19pic.twitter.com/tpoUwctTxB