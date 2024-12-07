Очільник Чернігова Олександр Ломако. Фото:

https://racurs.ua/ua/n201950-v-o-miskogo-golovy-chernigova-podav-u-vidstavku-vin-zayavyv-pro-tysk.html

Ракурс

В. о. міського голови Чернігова Олександр Ломако подав у відставку.

.

Виконував обов’язків мера заявив, що піти з посади його змусили чиновники з військових адміністрацій, які за вказівкою Офісу президента взяли «місто в заручники». Відповідне звернення Ломако опублікував у Facebook.

За словами посадовця, посадовці з ОВА погрожували «занурити місто в хаос» у разі його відмови. Зокрема, обіцяли зірвати питання бюджету на наступний рік, повністю зупинити роботу найбільшої лікарні у Чернігові й припинити харчування у школах та садочках.

Мені передали простими словами: якщо я цього не зроблю, вони занурять місто в хаос. І показали, що буде, якщо відмовлюся: зрив бюджету на 2025 рік, повна зупинка роботи найбільшої лікарні міста, відсутність розрахунків із підрядниками, що працюють на відновлення міста, зупинка харчування в закладах дошкільної освіти, повна зупинка громадського транспорту, жодної копійки на ЗСУ та багато іншого, — написав Ломако.

Також в. о. мера заявив про зриви регулярних сесій міської ради та понад 40 обшуків у міськраді.

Нагадаємо, у вересні цього року поліція Чернігівської області провела обшуки у міській раді Чернігова. Заявлялося про слідчі дії у справі щодо незаконного виділення земельної ділянки, в. о. мера Чернігова. Ломако тоді заявив, що силовики паралізували роботу міськради та поскаржився на політичний тиск.

Також у вересні на Чернігівщині розгорівся скандал довкола якості фортифікаційних споруд в області, які будували за кошти міського бюджету.