За затримку надбавок медикам звільнений заступник голови Одеської ОДА. Фото: Ракурс

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Зарплати медиків в Україні занадто малі навіть у період пандемії коронавірусу. Обіцяні надбавки у 300% від окладу отримали не всі медики, а міністр охорони здоров’я Максим Степанов погрожував звільнити винних у цьому керівників. Сьогодні стало відомо про звільнення заступника голови Одеської обласної державної адміністрації Віталія Свічинського за затримку виплат надбавок медикам.

Про звільнення чиновника повідомив у Facebook голова Одеської ОДА Максим Куций.

Голова Одеської ОДА уточнив, що рішення про звільнення Свічинського було прийнято чотири дні тому.

Куций заявив, що ще минулої п’ятниці він прийняв рішення про звільнення заступника Свічинського, який відповідав за соціальний і медичний напрямок роботи ОДА.

На думку голови Одеської ОДА, чиновник не впорався із поставленими завданнями. Останньою краплею стали затримки виплат надбавок медпрацівникам «швидкої допомоги».

Куций стверджує, що Свічинський знав про цю проблему, але не вжив відповідних заходів для її вирішення.

Грлова ОДА додав, що співробітникам департаменту фінансів довелося два дні вручну проводити виплати працівникам Одеського обласного центру екстреної допомоги.

Як раніше писав «Ракурс», міністр охорони здоров’я Степанов заявив, що буде наполягати на звільненні керівників медустанов, які затримали виплати лікарям.