Зеленський: Сплатити лікарям обіцяні до 300% надбавки наразі не вийде через «юридичну колізію»

Володимир Зеленський, фото: Офіс президента

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Надбавки лікарям, котрі безпосередньо працюють з хворими на коронавірусну хворобу COVID-19, досі не виплатили через «юридичну колізію».

Про це йшлося під час селекторної наради за участі президента України Володимира Зеленського, членів уряду та голів облдержадміністрацій, повідомляє прес-служба Офісу президента.

Зазначається, що низка регіонів у цьому питанні керувалися наказом Мінсоцполітики від 2003 року, згідно з яким надбавки нараховувалися за погодинну роботу. Однак виплати за квітень відбуваються за іншою формулою — через підписані з Національною службою здоров’я (НСЗУ) договори. Для цього медзакладам, які допомагають боротися з коронавірусом, та мобільним бригадам, котрі виїжджають до хворих на COVI-19 пацієнтів, потрібно укласти договори з НСЗУ.

Відсоток укладених договорів за всіма чотирма категоріями нині невисокий. А без цього сплатити обіцяні до 300% відсотків надбавки не вийде, — наголосив президент.

Нагадаємо, міністр охорони здоров’я Максим Степанов минулого тижня назвав дедлайн, до якого мають бути здійснені виплати медикам, які працюють з хворими на коронавірус.