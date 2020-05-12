Війна на Донбасі: в уряді назвали безрезультатним і неефективним шлях України в останні п’ять років / Фото: Цензор

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Війна на Донбасі «втомила» українців, тому влада розглядає плани «В» та «С» задля вирішення ситуації. Таку думку висловив віце-прем'єр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Вадим Пристайко.

Український народ втомився від багаторічної війни. Ми втомилися втрачати своїх солдат і ситуація, яка не вирішувалася, рано чи пізно має бути розв’язана. План «В» полягав у тому, що мінські домовленості (які, в принципі, мали закінчитися за один рік), були продовжені за згодою з нашими партнерами. І тоді Зеленський сказав, що до кінця року ми маємо побачити прогрес, — розповів Пристайко в інтерв’ю DW.

Він додав, що цей прогрес був пов’язаний із зустріччю лідерів країн нормандської четвірки у Франції. Однак, за результатами цієї зустрічі Київ домігся лише обміну полоненими.

Всі інші пункти не були виконані, починаючи з безпекового. Ми ще раз планували зустрітися через чотири місяці у квітні, але коронавірус вніс радикальні зміни… Представники ОПУ говорять, що зустріч буде до кінця 2020 року, — зазначив віце-прем'єр.

На думку чиновника, Україна має для себе серйозно визначитися і зрозуміти, що «йти тим шляхом, яким вона йде останні п’ять років, безрезультатно, неефективно». Також Пристайко заявив про втому усіх учасників нормандського процесу.

Втомилися всі, так само як і ми, але ми страждаємо, наші люди гинуть. Санкції міжнародної спільноти також втомлюють. Щороку їх потрібно поновлювати. І саме тому Україна заговорила про план «В», але є і плани «С», — додав чиновник.

За його словами, план «В» передбачає оновлення мінських домовленостей.

Наприклад, це може бути запровадження миротворчої місії. Про це говорила як українська сторона — президент Порошенко першим порушив це питання, — так і російська сторона, — зауважив Пристайко.

Він також відкинув закиди про те, що запровадження миротворчої місії ООН виходить за межі мінського процесу.