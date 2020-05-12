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Ракурс
Владимир Зеленский, фото: Офис президента

Зеленский: Выплатить врачам обещанные до 300% надбавки пока не получится из-за «юридической коллизии»

12 мая 2020, 17:43
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Надбавки врачам, которые непосредственно работают с больными коронавирусной болезнью COVID-19, до сих пор не выплатили из-за «юридической коллизии».

Об этом шла речь во время селекторного совещания с участием президента Украины Владимира Зеленского, членов правительства и глав облгосадминистраций, сообщает пресс-служба Офиса президента.

Отмечается, что ряд регионов в этом вопросе руководствовались приказом Минсоцполитики от 2003 года, согласно которому надбавки начислялись за почасовую работу. Однако выплаты за апрель происходят по другой формуле — через подписанные с Национальной службой здоровья (НСЗУ) договора. Для этого медучреждениям, которые помогают бороться с коронавирусом, и мобильным бригадам, которые выезжают к больным COVI-19 пациентам, нужно заключить договора с НСЗУ.



Процент заключенных договоров по всем четырем категориям сейчас невысок. А без этого оплатить обещанные до 300% процентов надбавки не получится, — подчеркнул президент.

Напомним, министр здравоохранения Максим Степанов на прошлой неделе назвал дедлайн, до которого должны быть осуществлены выплаты медикам, работающим с больными коронавирусом пациентами.

Источник: Ракурс


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