Зеленский: Выплатить врачам обещанные до 300% надбавки пока не получится из-за «юридической коллизии»

Владимир Зеленский, фото: Офис президента

https://racurs.ua/n138071-zelenskiy-vyplatit-vracham-obeschannye-do-300-nadbavki-poka-ne-poluchitsya-iz-za-uridicheskoy.html

Ракурс

Надбавки врачам, которые непосредственно работают с больными коронавирусной болезнью COVID-19, до сих пор не выплатили из-за «юридической коллизии».

Об этом шла речь во время селекторного совещания с участием президента Украины Владимира Зеленского, членов правительства и глав облгосадминистраций, сообщает пресс-служба Офиса президента.

Отмечается, что ряд регионов в этом вопросе руководствовались приказом Минсоцполитики от 2003 года, согласно которому надбавки начислялись за почасовую работу. Однако выплаты за апрель происходят по другой формуле — через подписанные с Национальной службой здоровья (НСЗУ) договора. Для этого медучреждениям, которые помогают бороться с коронавирусом, и мобильным бригадам, которые выезжают к больным COVI-19 пациентам, нужно заключить договора с НСЗУ.

Процент заключенных договоров по всем четырем категориям сейчас невысок. А без этого оплатить обещанные до 300% процентов надбавки не получится, — подчеркнул президент.

Напомним, министр здравоохранения Максим Степанов на прошлой неделе назвал дедлайн, до которого должны быть осуществлены выплаты медикам, работающим с больными коронавирусом пациентами.