Максим Степанов. Фото: КП

https://racurs.ua/ua/n138094-zarplaty-z-nadbavkamy-medyky-otrymaut-cogo-tyjnya-stepanov.html

Ракурс

Зарплати медиків за квітень досі не виплачені. Деякі лікарі ще не отримали надбавку за березень. Міністр охорони здоров’я Максим Степанов заявив, що вже цього тижня медустанови отримають необхідні кошти для виплати зарплат і надбавок лікарям.

Степанов заявив, що вчора відбулася селекторна нарада під керівництвом президента України Володимира Зеленського. На нараді обговорювалося питання виплати надбавок у розмірі 300% від окладу медикам, які займаються лікуванням хворих на коронавірус, повідомив Степанов під час сьогоднішнього брифінгу.

Міністр уточнив, що зараз необхідно закінчити виплати за березень і здійснити виплати за квітень. У більшості областей за березень надбавки медикам виплачені у повному обсязі.

За словами Степанова, виникли деякі бюрократичні колізії, які вимагають врегулювання. Міністр вважає, що дане питання буде вирішено найближчими днями.

Медики вже повинні були отримати зарплату за травень у повному обсязі, але у зв’язку з затримкою прийняття закону про зміни до держбюджету процес виплат затягнувся.

Національна служба здоров’я вже отримала необхідні кошти для виплати зарплат і надбавок медикам, наразі триває процес укладення договорів із медичними установами для перерахування цих коштів за новою схемою.

Степанов додав, що до тарифу лікування COVID-19 тепер закладена сума надбавки медикам у розмірі 300% від окладу.

Степанов висловив надію, що медустанови отримають необхідні кошти вже цього тижня. Надалі ніяких збоїв із виплатами зарплат лікарям не передбачається і за травень медики отримають зарплати вчасно.

Як раніше писав «Ракурс», заступника голови Одеської обласної державної адміністрації Віталія Свічинського звільнено за затримку виплат надбавок медикам.