Рада зібралася ухвалити «антиколомойський» законопроект і заслухати звіт Нацбанку (ТРАНСЛЯЦІЯ)

Рада зібралася ухвалити антиколомойський законопроект і заслухати звіт Нацбанку / Фото: ВР

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Верховна Рада 13 травня зібралася на позачергове засідання для того, щоб остаточно ухвалити антиколомойський законопроект, проект закону про оборонні закупівлі, заслухати представників Кабміну під час «Години запитань до уряду» та доклад очільника Нацбанку Якова Смолія. Сьогоднішнє засідання українського парламенту скликано на вимогу 158 народних депутатів.

Також нардепи планують у середу розглянути проекти законів щодо запобігання поширенню коронавірусної інфекції, удосконалення механізмів регулювання банківської діяльності і правових засад діяльності Нацгвардії та низку інших.

Окрім цього, парламентарі можуть ухвалити постанову про звернення до парламентів іноземних держав з нагоди відзначення 75-ї річниці завершення Другої світової війни.

За даними ЗМІ, доповідь глави НБУ Смолія може стати стартом для процедури його відставки на догоду олігарху Ігорю Коломойському, який прагне змінити керівництво Нацбанку на більш лояльне. У Зеленського нібито не планують «якось серйозно чіпати олігарха», процес конфіскації його активів в рахунок боргів перед «ПриватБанком» і НБУ ніхто не ініціює.