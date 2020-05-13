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Коронавірус в Україні

В Україні майже 16,5 тис. хворих на COVID-19, за добу одужала рекордна кількість осіб (КАРТА)

13 тра 2020, 09:40
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Коронавірус в Україні діагностований вже у 16 тис. 425 осіб, серед них 1 тис. 130 дітей та 3 тис. 208 медиків. За останню добу інфікування підтвердили ще у 402 осіб, із них 25 дітей та 94 медпрацівника. Було госпіталізовано 174 нових хворих.

Минулої доби в Україні було зафіксовано 14 летальних випадків, але водночас встановлений рекорд із кількості нових одужавших — 343 особи. Про це 13 травня під час щоденного онлайн-брифінгу розповів міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

Загалом померли 439 людей, з них 23 медпрацівники. Серед померлих переважають особи віком від 50-ти років (86%). Одужавших в Україні 3 тис. 716 пацієнтів, зокрема 935 медпрацівників.

Наразі в Україні така статистика поширення коронавірусу:



  • Вінницька область — 628 випадків;
  • Волинська область — 510 випадків;
  • Дніпропетровська область — 773 випадки;
  • Донецька область — 102 випадки;
  • Житомирська область — 530 випадків;
  • Закарпатська область — 764 випадки;
  • Запорізька область — 331 випадок;
  • Івано-Франківська область — 1144 випадки;
  • Кіровоградська область — 428 випадків;
  • м. Київ — 1960 випадків;
  • Київська область — 1049 випадків;
  • Львівська область — 870 випадків;
  • Луганська область — 42 випадки;
  • Миколаївська область — 225 випадків;
  • Одеська область — 680 випадків;
  • Полтавська область — 257 випадків;
  • Рівненська область — 1045 випадків;
  • Сумська область — 157 випадків;
  • Тернопільська область — 1028 випадків;
  • Харківська область — 672 випадки;
  • Херсонська область — 165 випадків;
  • Хмельницька область — 196 випадків;
  • Чернівецька область — 2444 випадки;
  • Черкаська область — 346 випадків;
  • Чернігівська область — 79 випадків.

Коронавірус в Україні. Карта: ЦГЗ

За останню добу було зроблено понад 7 тис. ПЛР-тестів для виявлення коронавірусу. Загалом за весь період епідемії зроблено вже 192 тис. таких тестів. На амбулаторному лікуванні перебуває 11 тис. 241 пацієнт, із них 925 дітей та 2 тис. 637 медпрацівників.


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