Коронавірус в Україні

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Коронавірус в Україні діагностований вже у 16 тис. 425 осіб, серед них 1 тис. 130 дітей та 3 тис. 208 медиків. За останню добу інфікування підтвердили ще у 402 осіб, із них 25 дітей та 94 медпрацівника. Було госпіталізовано 174 нових хворих.

Минулої доби в Україні було зафіксовано 14 летальних випадків, але водночас встановлений рекорд із кількості нових одужавших — 343 особи. Про це 13 травня під час щоденного онлайн-брифінгу розповів міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

Загалом померли 439 людей, з них 23 медпрацівники. Серед померлих переважають особи віком від 50-ти років (86%). Одужавших в Україні 3 тис. 716 пацієнтів, зокрема 935 медпрацівників.

Наразі в Україні така статистика поширення коронавірусу:

Вінницька область — 628 випадків;

Волинська область — 510 випадків;

Дніпропетровська область — 773 випадки;

Донецька область — 102 випадки;

Житомирська область — 530 випадків;

Закарпатська область — 764 випадки;

Запорізька область — 331 випадок;

Івано-Франківська область — 1144 випадки;

Кіровоградська область — 428 випадків;

м. Київ — 1960 випадків;

Київська область — 1049 випадків;

Львівська область — 870 випадків;

Луганська область — 42 випадки;

Миколаївська область — 225 випадків;

Одеська область — 680 випадків;

Полтавська область — 257 випадків;

Рівненська область — 1045 випадків;

Сумська область — 157 випадків;

Тернопільська область — 1028 випадків;

Харківська область — 672 випадки;

Херсонська область — 165 випадків;

Хмельницька область — 196 випадків;

Чернівецька область — 2444 випадки;

Черкаська область — 346 випадків;

Чернігівська область — 79 випадків.

За останню добу було зроблено понад 7 тис. ПЛР-тестів для виявлення коронавірусу. Загалом за весь період епідемії зроблено вже 192 тис. таких тестів. На амбулаторному лікуванні перебуває 11 тис. 241 пацієнт, із них 925 дітей та 2 тис. 637 медпрацівників.