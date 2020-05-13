Акція протесту в центрі Києва. Фото: PavlovskyNews

https://racurs.ua/ua/n138091-u-centri-kyieva-mitynguut-avtopereviznyky-vje-utvorylysya-zatory-foto-video.html

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Акція протесту сьогодні анонсована під Кабінетом міністрів. З самого ранку на Європейській площі в центрі міста почали збиратися автоперевізники, які анонсували масштабний мітинг. Сама акція протесту запланована на 10.00.

Проте вже з 7.00 протестуючі приїхали на автобусах і почали перекривати Європейську площу, через що до протестувальників підійшли патрульні поліцейські. Відео з центру міста опублікував фотограф Ян Доброносов на своїй сторінці в Facebook.

За словами мітингувальників, їхня акція протесту узгоджена з Київською міською державною адміністрацією. Вони, як і інші підприємці, хочуть, щоб карантинні обмеження були ослаблені, щоб Кабмін дозволив міжміські та міжнародні перевезення.

На деяких автобусах висять гасла: «Відновити автобусне сполучення!», «Чартери — олігархи, автобуси — народ!». До центру міста під’їхали вже десятки автобусів, але організатори обіцяють, що їх буде набагато більше.

У центрі міста вже утворилися затори, зокрема, затримка руху є на вулиці Хрещатик та на вулиці Грушевського.

Нагадаємо, раніше під Кабміном відбувся мітинг підприємців, які виступають за ведення підприємницької діяльності під час карантину. Тоді мітингувальники приїхали до Кабінету міністрів, проте їм не дали можливості підійти до будівлі уряду.