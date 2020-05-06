У центрі Києва мітингують підприємці. Фото: 112 Украина

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У Києві сьогодні об 11.00 мав відбутися мітинг підприємців, які виступають за ведення підприємницької діяльності під час карантину.

Цей мітинг нібито був узгоджений з Київською міською державною адміністрацією. Мітингарі приїхали до Кабінету міністрів о 8.30, проте їм не дали можливості підійти до будівлі уряду. Про це повідомляє парламентський фотограф Ян Доброносов, який вів пряму трансляцію з місця події.

За словами Доброносова, після того, як мітингарів не підпустили до Кабміну, вони вирішили перекрити Європейську площу. Наразі у центрі столиці утворився затор, машини не можуть приїхати. Водночас мітингарі вийшли на центр вулиці.

До протестуючих вже підходила поліція діалогу, після чого один із мітингувальників почав кричати «Сідаймо по машинах». Ймовірно, мітингувальники вирішили виставити автомобілі по колу, аби ніхто нікуди не проїхав.

У прес-службі Нацполіції Києва зазначають, що у центрі сьогодні буде посилене чергування через заплановані акції. Поліцейські вийшли на чергування спільно із військовослужбовцями Національної гвардії України. Окремими вулицями столиці правоохоронці обмежили рух.

Нагадаємо, раніше у Львові мітинг під стінами міської ради влаштували десятки представників малого бізнесу.