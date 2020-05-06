В центре Киева митингуют предприниматели. Фото: 112 Украина

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Ракурс

В Киеве сегодня в 11.00 должен был состояться митинг предпринимателей, выступающих за ведение предпринимательской деятельности во время карантина.

Этот митинг якобы был согласован с Киевской городской государственной администрацией. Митингующие приехали к Кабинету министров в 8.30, однако им не дали возможности подойти к зданию правительства. Об этом сообщает парламентский фотограф Ян Доброносов, который вел прямую трансляцию с места события.

По словам Доброносова, после того, как митингующих не подпустили к Кабмину, они решили перекрыть Европейскую площадь. Сейчас в центре столицы образовалась пробка, машины не могут проехать. В то же время митингующие вышли на центр улицы.

К протестующим уже подходила полиция диалога, после чего один из митингующих начал кричать: «Садимся по машинам». Вероятно, митингующие решили выставить автомобили по кругу, чтобы никто никуда не проехал.

В пресс-службе Нацполиции Киева отмечают, что в центре сегодня будет усилено дежурство из-за запланированных акций. Полицейские вышли на дежурство совместно с военнослужащими Национальной гвардии Украины. Отмечается, что некоторые улицы столицы будут перекрыты.

Напомним, ранее во Львове митинг под стенами городского совета устроили десятки представителей малого бизнеса.