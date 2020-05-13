Акция протеста в центре Киева. Фото: PavlovskyNews

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Акция протеста сегодня анонсирована под Кабинетом министров. С самого утра на Европейской площади в центре города начали собираться автоперевозчики, которые анонсировали масштабный митинг. Сама акция протеста запланирована на 10.00.

Однако уже с 7.00 протестующие приехали на автобусах и начали перекрывать Европейскую площадь, из-за чего к протестующим подошли патрульные полицейские. Видео из центра города опубликовал фотограф Ян Доброносов на своей странице в Facebook.

По словам митингующих, их акция протеста согласована с Киевской городской государственной администрацией. Они, как и другие предприниматели, хотят, чтобы карантинные ограничения были ослаблены, чтобы Кабмин разрешил междугородние и международные перевозки.

На некоторых автобусах висят лозунги: «Восстановить автобусное сообщение!», «Чартеры — олигархи, автобусы — народ!». К центру города подъехали уже десятки автобусов, но организаторы обещают, что их будет намного больше.

В центре города уже образовались пробки, в частности, задержка движения есть на улице Крещатик и на улице Грушевского.

Напомним, ранее под Кабмином состоялся митинг предпринимателей, выступающих за ведение предпринимательской деятельности во время карантина. Тогда митингующие приехали к Кабинету министров, однако им не дали возможности подойти к зданию правительства.