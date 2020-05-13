Николай Тищенко. Фото: ТСН

https://racurs.ua/n138090-jestkogo-razgovora-s-prezidentom-o-restorane-velur-ne-bylo-nardep-tischenko.html

Ракурс

Николай Тищенко, нардеп-ресторатор из фракции «Слуга народа», утверждает, что президент Украины Владимир Зеленский не проводил с ним жесткую беседу относительно работы ресторана «Велюр» во время карантина.

Об этом Тищенко заявил во время интервью «Украинской правде».

На вопрос журналиста, был ли у него разговор с Зеленским о «Велюре» Тищенко ответил: «С президентом? Про „Велюр“? Вы шутите сейчас?»

По словам Тищенко, у него с президентом очень профессиональные взаимоотношения. На нардепа возложены четкие полномочия, в рамках которых он отчитывается перед президентом.

Нардеп утверждает, что все разговоры с Зеленским связаны непосредственно с работой предвыборного штаба «Слуги народа» в городе Киеве, председателем которого является Тищенко. Нардеп должен следить, «что хорошо делается для Киева, что плохо делается для Киева, понимают ли киевляне ту работу, которая делается для Киева».

Как ранее писал «Ракурс», заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко во время передачи «Свобода слова» на телеканале ICTV заявил, что Зеленский провел с Тищенко очень жесткий разговор относительно работы в карантин ресторана «Велюр». По мнению чиновника, депутату нельзя делать из себя какого-то царя, для которого не существует законов.