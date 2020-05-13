Микола Тищенко. Фото: ТСН

https://racurs.ua/ua/n138090-jorstkoyi-rozmovy-z-prezydentom-pro-restoran-velur-ne-bulo-nardep-tyschenko.html

Ракурс

Микола Тищенко, нардеп-ресторатор із фракції «Слуга народу», стверджує, що президент України Володимир Зеленський не проводив із ним жорстку розмову щодо роботи ресторану «Велюр» під час карантину.

Про це Тищенко заявив під час інтерв’ю «Українській правді».

На питання журналіста, чи була у нього розмова із Зеленським про «Велюр» Тищенко відповів: «З президентом? Про „Велюр“? Ви жартуєте зараз?»

За словами Тищенка, у нього з президентом дуже професійні взаємини. На нардепа покладені чіткі повноваження, у рамках яких він звітує перед президентом.

Нардеп стверджує, що всі розмови із Зеленським пов’язані безпосередньо з роботою передвиборного штабу «Слуги народу» в місті Києві, головою якого є Тищенко. Нардеп повинен стежити, «що добре робиться для Києва, що погано робиться для Києва, чи розуміють кияни ту роботу, яка робиться для Києва».

Як раніше писав «Ракурс», заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко під час передачі «Свобода слова» на телеканалі ICTV заявив, що Зеленський провів із Тищенком дуже жорстку розмову щодо роботи ресторану «Велюр» підчас карантину. На думку чиновника, депутату не можна робити з себе якогось царя, для якого не існує законів.