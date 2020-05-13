На Львівщині зловмисник погрожував підірвати гранату в ресторані. Фото: Багнет

https://racurs.ua/ua/n138087-na-lvivschyni-zlovmysnyk-pogrojuvav-pidirvaty-granatu-v-restorani-foto.html

Ракурс

У Львівській області в один із ресторанів міста Винники вчора ввечері зайшов підозрілий відвідувач, який заявив, що у нього є граната, яку він має намір підірвати у приміщенні.

Зловмисник зайшов до ресторану близько 19.30. У ресторані проводилися ремонтні роботи, всі робітники поспішили покинути приміщення, повідомляє прес-служба Нацполіції Львівської області.

На місце події прибули вибухотехніки, кінологи, слідчо-оперативна група та патрульні поліцейські. Переговори зі зловмисником, який знаходився у ресторані, вів начальник поліції Львівської області Василь Віконський.

Близько 22.40 поліцейські затримали зловмисника, яким виявився 27-річний житель Львова. Поліцейські не виявили у чоловіка зброї або боєприпасів. У результаті інциденту ніхто не постраждав.

Зараз вирішується питання про обрання зловмисникові запобіжного заходу.

За даним фактом поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 1 ст. 259 КК України (завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності). Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від двох до шести років.

Як раніше писав «Ракурс», адвокат приніс до Печерського районного суду Києва муляж гранати. Адвокат заявив, що ніс муляж гранати для його демонстрації під час судового засідання.