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У Києві завтра запрацюють ще 29 ринків
У Києві завтра запрацюють ще 29 ринків: списокhttps://racurs.ua/ua/n138086-u-kyievi-zavtra-zapracuut-sche-29-rynkiv-spysok.htmlРакурс
Карантин у Києві продовжує діяти, проте в столиці кожного дня відкривають все більше продовольчих ринків. Ще 29 із них виконали протиепідемічні вимоги і можуть працювати з 13 травня.
Виконання ринками протиепідемічних вимог підтвердило головне управління Держпродспоживслужби в Києві. Про це повідомляє прес-служба Київської міської державної адміністрації.
Завтра відкриються такі ринки:
- торговий майданчик «Феофанівський», вул. Заболотного 48-А;
- ринок «Деміївський», вул. Ізюмська, 1;
- ТРК «Базар на Лісовій», вул. Попудренка, 65;
- ринковий комплекс «Маяк», вул. Попудренка, 90/2;
- КП «Володимирський ринок», вул. Антоновича, 115;
- ТОВ «Печерський ринок», Печерська площа, 1;
- ринок «Ілліс», вул. Чорнобильська, 16/80;
- КП «Бессарабський ринок», Бессарабська площа, 2;
- ринок «Лівобережний», вул. Сверстюка, 3;
- Т/П «Дарниця», вул. Попудренка, 5;
- ринок «Шлях», вул. Зодчих, 52/1;
- ринок ПП «Колібріс», вул. Л. Курбаса, 6;
- ринок «Одеський», проспект Академіка Глушкова, 32−38;
- ринок «Вигурівський», вул. Бальзака, 94;
- ринок «Нивки», вул. Щербаківського, 47;
- МПП «Турбота», вул. Туполєва, 13;
- ринок «Західний», вул. Депутатська, 2;
- ринок «Відрадненський», бульвар В. Гавела, 18;
- ринок «Лук'янівський», вул. Юрія Іллєнка, 1;
- ТОВ «Фермер — Торг Плюс», вул. Електротехнічна, 18;
- ринок «Полісся», вул. Мінська, 2-А;
- ринок «Виноградар», вул. Василя Порика, 2-А;
- ТОВ «Агроринок», вул. Вербицького, 32;
- ринок «Дніпро», бульвар Кольцова, 12;
- ринок «Лісовий», вул. Миропільська, 2;
- Дарницький ринок, вул. Сормовська, 15;
- ринковий комплекс «Солом'янський», вул. Солом’янська, 24;
- КП «Житній ринок», вул. Верхній Вал, 16;
- ринок «Позняки», вул. Ревуцького, 12/1.
У КМДА нагадали, що агропродовольчі ринки столиці відкривають поступово за умови виконання низки протиепідемічних вимог. На ринках повинні забезпечити:
- масковий режим працівників і відвідувачів;
- дистанційну термометрію на вході;
- недопуск на територію ринку людей з ознаками ГРВІ;
- забезпечення дистанції в 3 метри між торговими місцями та дистанції 1,5 метра між відвідувачами;
- дезінфекцію контактних поверхонь кожні три години.
Відновити роботу можуть тільки офіційні продовольчі ринки. Також має бути забезпечено недопущення стихійної торгівлі навколо. Окрім цього, діє заборона на приготування і споживання їжі на місці продажу.
Нагадаємо, наприкінці квітня головний санітарний лікар України Віктор Ляшко розповів, за яких умов агропродовольчим ринкам дозволять працювати і як буде здійснюватися контроль за їх роботою.