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У Києві завтра запрацюють ще 29 ринків

У Києві завтра запрацюють ще 29 ринків: список

12 тра 2020, 22:49
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Карантин у Києві продовжує діяти, проте в столиці кожного дня ​​відкривають все більше продовольчих ринків. Ще 29 із них виконали протиепідемічні вимоги і можуть працювати з 13 травня.

Виконання ринками протиепідемічних вимог підтвердило головне управління Держпродспоживслужби в Києві. Про це повідомляє прес-служба Київської міської державної адміністрації.

Завтра відкриються такі ринки:

  • торговий майданчик «Феофанівський», вул. Заболотного 48-А;
  • ринок «Деміївський», вул. Ізюмська, 1;
  • ТРК «Базар на Лісовій», вул. Попудренка, 65;
  • ринковий комплекс «Маяк», вул. Попудренка, 90/2;
  • КП «Володимирський ринок», вул. Антоновича, 115;
  • ТОВ «Печерський ринок», Печерська площа, 1;
  • ринок «Ілліс», вул. Чорнобильська, 16/80;
  • КП «Бессарабський ринок», Бессарабська площа, 2;
  • ринок «Лівобережний», вул. Сверстюка, 3;
  • Т/П «Дарниця», вул. Попудренка, 5;
  • ринок «Шлях», вул. Зодчих, 52/1;
  • ринок ПП «Колібріс», вул. Л. Курбаса, 6;
  • ринок «Одеський», проспект Академіка Глушкова, 32−38;
  • ринок «Вигурівський», вул. Бальзака, 94;
  • ринок «Нивки», вул. Щербаківського, 47;
  • МПП «Турбота», вул. Туполєва, 13;
  • ринок «Західний», вул. Депутатська, 2;
  • ринок «Відрадненський», бульвар В. Гавела, 18;
  • ринок «Лук'янівський», вул. Юрія Іллєнка, 1;
  • ТОВ «Фермер — Торг Плюс», вул. Електротехнічна, 18;
  • ринок «Полісся», вул. Мінська, 2-А;
  • ринок «Виноградар», вул. Василя Порика, 2-А;
  • ТОВ «Агроринок», вул. Вербицького, 32;
  • ринок «Дніпро», бульвар Кольцова, 12;
  • ринок «Лісовий», вул. Миропільська, 2;
  • Дарницький ринок, вул. Сормовська, 15;
  • ринковий комплекс «Солом'янський», вул. Солом’янська, 24;
  • КП «Житній ринок», вул. Верхній Вал, 16;
  • ринок «Позняки», вул. Ревуцького, 12/1.

У КМДА нагадали, що агропродовольчі ринки столиці відкривають поступово за умови виконання низки протиепідемічних вимог. На ринках повинні забезпечити:



  • масковий режим працівників і відвідувачів;
  • дистанційну термометрію на вході;
  • недопуск на територію ринку людей з ознаками ГРВІ;
  • забезпечення дистанції в 3 метри між торговими місцями та дистанції 1,5 метра між відвідувачами;
  • дезінфекцію контактних поверхонь кожні три години.

Відновити роботу можуть тільки офіційні продовольчі ринки. Також має бути забезпечено недопущення стихійної торгівлі навколо. Окрім цього, діє заборона на приготування і споживання їжі на місці продажу.

Нагадаємо, наприкінці квітня головний санітарний лікар України Віктор Ляшко розповів, за яких умов агропродовольчим ринкам дозволять працювати і як буде здійснюватися контроль за їх роботою.


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