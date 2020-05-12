В Киеве завтра заработают еще 29 рынков

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Карантин в Киеве продолжает действовать, однако в столице с каждым днем открывают все больше продовольственных рынков. Еще 29 из них выполнили противоэпидемические требования и могут работать с 13 мая.

Выполнение рынками противоэпидемических требований подтвердило главное управление Госпродпотребслужбы в Киеве. Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

Завтра откроются такие рынки:

Торговая площадка «Феофановский», ул. Заболотного 48-А;

рынок «Демеевский», ул. Изюмская, 1;

ТРК «Базар на Лесной», ул. Попудренко, 65;

рыночный комплекс «Маяк», ул. Попудренко, 90/2;

КП «Владимирский рынок», ул. Антоновича, 115;

ООО «Печерский рынок», Печерская площадь, 1;

рынок «Иллис», ул. Чернобыльская, 16/80;

КП «Бессарабский рынок», Бессарабская площадь, 2;

рынок «Левобережный», ул. Сверстюка, 3;

Т/П «Дарница», ул. Попудренко, 5;

рынок «Путь», ул. Зодчих, 52/1;

рынок ЧП «Колибрис», ул. Л. Курбаса, 6;

рынок «Одесский», проспект Академика Глушкова, 32−38;

рынок «Выгуровский», ул. Бальзака, 94;

рынок «Нивки», ул. Щербаковского, 47;

МЧП «Забота», ул. Туполева, 13;

рынок «Западный», ул. Депутатская, 2;

рынок «Отрадненский», бульвар В. Гавела, 18;

рынок «Лукьяновский», ул. Юрия Ильенко, 1;

ООО «Фермер — Торг Плюс», ул. Электротехническая, 18;

рынок «Полесье», ул. Минская, 2-А;

рынок «Виноградарь», ул. Василия Порика, 2-А;

ООО «Агрорынок», ул. Вербицкого, 32;

рынок «Днепр», бульвар Кольцова, 12;

рынок «Лесной», ул. Миропольская, 2;

Дарницкий рынок, ул. Сормовская, 15;

рыночный комплекс «Соломенский», ул. Соломенская, 24;

КП «Житний рынок», ул. Верхний Вал, 16;

рынок «Позняки», ул. Ревуцкого, 12/1.

В КГГА напомнили, что агропродовольственные рынки столицы открывают постепенно при условии выполнения ряда противоэпидемических требований. На рынках должны обеспечить:

масочный режим работников и посетителей;

дистанционную термометрию на входе;

недопуск на территорию рынка людей с признаками ОРВИ;

обеспечение дистанции в 3 метра между торговыми местами и дистанции 1,5 метра между посетителями;

дезинфекцию контактных поверхностей каждые три часа.

Возобновить работу могут только официальные продовольственные рынки. Также должно быть обеспечено недопущение стихийной торговли вокруг. Кроме этого, действует запрет на приготовление и потребление пищи на месте продажи.

Напомним, в конце апреля главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко рассказал, при каких условиях агропродовольственным рынкам позволят работать и как будет осуществляться контроль за их работой.