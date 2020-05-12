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В Киеве завтра заработают еще 29 рынков
В Киеве завтра заработают еще 29 рынков: списокhttps://racurs.ua/n138086-v-kieve-zavtra-zarabotaut-esche-29-rynkov-spisok.htmlРакурс
Карантин в Киеве продолжает действовать, однако в столице с каждым днем открывают все больше продовольственных рынков. Еще 29 из них выполнили противоэпидемические требования и могут работать с 13 мая.
Выполнение рынками противоэпидемических требований подтвердило главное управление Госпродпотребслужбы в Киеве. Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.
Завтра откроются такие рынки:
- Торговая площадка «Феофановский», ул. Заболотного 48-А;
- рынок «Демеевский», ул. Изюмская, 1;
- ТРК «Базар на Лесной», ул. Попудренко, 65;
- рыночный комплекс «Маяк», ул. Попудренко, 90/2;
- КП «Владимирский рынок», ул. Антоновича, 115;
- ООО «Печерский рынок», Печерская площадь, 1;
- рынок «Иллис», ул. Чернобыльская, 16/80;
- КП «Бессарабский рынок», Бессарабская площадь, 2;
- рынок «Левобережный», ул. Сверстюка, 3;
- Т/П «Дарница», ул. Попудренко, 5;
- рынок «Путь», ул. Зодчих, 52/1;
- рынок ЧП «Колибрис», ул. Л. Курбаса, 6;
- рынок «Одесский», проспект Академика Глушкова, 32−38;
- рынок «Выгуровский», ул. Бальзака, 94;
- рынок «Нивки», ул. Щербаковского, 47;
- МЧП «Забота», ул. Туполева, 13;
- рынок «Западный», ул. Депутатская, 2;
- рынок «Отрадненский», бульвар В. Гавела, 18;
- рынок «Лукьяновский», ул. Юрия Ильенко, 1;
- ООО «Фермер — Торг Плюс», ул. Электротехническая, 18;
- рынок «Полесье», ул. Минская, 2-А;
- рынок «Виноградарь», ул. Василия Порика, 2-А;
- ООО «Агрорынок», ул. Вербицкого, 32;
- рынок «Днепр», бульвар Кольцова, 12;
- рынок «Лесной», ул. Миропольская, 2;
- Дарницкий рынок, ул. Сормовская, 15;
- рыночный комплекс «Соломенский», ул. Соломенская, 24;
- КП «Житний рынок», ул. Верхний Вал, 16;
- рынок «Позняки», ул. Ревуцкого, 12/1.
В КГГА напомнили, что агропродовольственные рынки столицы открывают постепенно при условии выполнения ряда противоэпидемических требований. На рынках должны обеспечить:
- масочный режим работников и посетителей;
- дистанционную термометрию на входе;
- недопуск на территорию рынка людей с признаками ОРВИ;
- обеспечение дистанции в 3 метра между торговыми местами и дистанции 1,5 метра между посетителями;
- дезинфекцию контактных поверхностей каждые три часа.
Возобновить работу могут только официальные продовольственные рынки. Также должно быть обеспечено недопущение стихийной торговли вокруг. Кроме этого, действует запрет на приготовление и потребление пищи на месте продажи.
Напомним, в конце апреля главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко рассказал, при каких условиях агропродовольственным рынкам позволят работать и как будет осуществляться контроль за их работой.