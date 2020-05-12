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В Киеве завтра заработают еще 29 рынков

В Киеве завтра заработают еще 29 рынков: список

12 мая 2020, 22:49
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Карантин в Киеве продолжает действовать, однако в столице с каждым днем открывают все больше продовольственных рынков. Еще 29 из них выполнили противоэпидемические требования и могут работать с 13 мая.

Выполнение рынками противоэпидемических требований подтвердило главное управление Госпродпотребслужбы в Киеве. Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

Завтра откроются такие рынки:

  • Торговая площадка «Феофановский», ул. Заболотного 48-А;
  • рынок «Демеевский», ул. Изюмская, 1;
  • ТРК «Базар на Лесной», ул. Попудренко, 65;
  • рыночный комплекс «Маяк», ул. Попудренко, 90/2;
  • КП «Владимирский рынок», ул. Антоновича, 115;
  • ООО «Печерский рынок», Печерская площадь, 1;
  • рынок «Иллис», ул. Чернобыльская, 16/80;
  • КП «Бессарабский рынок», Бессарабская площадь, 2;
  • рынок «Левобережный», ул. Сверстюка, 3;
  • Т/П «Дарница», ул. Попудренко, 5;
  • рынок «Путь», ул. Зодчих, 52/1;
  • рынок ЧП «Колибрис», ул. Л. Курбаса, 6;
  • рынок «Одесский», проспект Академика Глушкова, 32−38;
  • рынок «Выгуровский», ул. Бальзака, 94;
  • рынок «Нивки», ул. Щербаковского, 47;
  • МЧП «Забота», ул. Туполева, 13;
  • рынок «Западный», ул. Депутатская, 2;
  • рынок «Отрадненский», бульвар В. Гавела, 18;
  • рынок «Лукьяновский», ул. Юрия Ильенко, 1;
  • ООО «Фермер — Торг Плюс», ул. Электротехническая, 18;
  • рынок «Полесье», ул. Минская, 2-А;
  • рынок «Виноградарь», ул. Василия Порика, 2-А;
  • ООО «Агрорынок», ул. Вербицкого, 32;
  • рынок «Днепр», бульвар Кольцова, 12;
  • рынок «Лесной», ул. Миропольская, 2;
  • Дарницкий рынок, ул. Сормовская, 15;
  • рыночный комплекс «Соломенский», ул. Соломенская, 24;
  • КП «Житний рынок», ул. Верхний Вал, 16;
  • рынок «Позняки», ул. Ревуцкого, 12/1.

В КГГА напомнили, что агропродовольственные рынки столицы открывают постепенно при условии выполнения ряда противоэпидемических требований. На рынках должны обеспечить:



  • масочный режим работников и посетителей;
  • дистанционную термометрию на входе;
  • недопуск на территорию рынка людей с признаками ОРВИ;
  • обеспечение дистанции в 3 метра между торговыми местами и дистанции 1,5 метра между посетителями;
  • дезинфекцию контактных поверхностей каждые три часа.

Возобновить работу могут только официальные продовольственные рынки. Также должно быть обеспечено недопущение стихийной торговли вокруг. Кроме этого, действует запрет на приготовление и потребление пищи на месте продажи.

Напомним, в конце апреля главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко рассказал, при каких условиях агропродовольственным рынкам позволят работать и как будет осуществляться контроль за их работой.


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