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Завтра День Божьей Матери и День апостола Яковаhttps://racurs.ua/n138085-zavtra-den-bojey-materi-i-den-apostola-yakova.htmlРакурс
13 мая празднует День апостола Якова православная церковь. Яков Зеведеев был одним из апостолов, который упоминается в Новом Завете. Он считался одним из самых близких учеников Иисуса Христа.
В этот день было запрещено свататься, потому что это считалось плохой приметой. Вместо этого начинались приготовления к свадебным торжествам. 13 мая в народе анализировали природные явления и старались предсказать, какой будет погода в ближайшие дни и месяцы.
Приметы в этот день:
- если ночь стояла теплая и звездная — к богатому урожаю;
- ясный восход солнца — к жаркому лету;
- чистое небо на Якова — к солнечному лету.
Также 13 мая празднуется День Божьей Матери Фатимской в Португалии. Этому празднику предшествует интересная легенда, которую в Португалии передают из уст в уста. Согласно истории, в 1917 году пастухам явился образ Пресвятой Богородицы. С тех пор ежегодно 13 мая образ озарял небо небольшого городка Кова да Ирия, что близ португальского городка Фатима.
В Бразилии 13 мая проходит фестиваль Претос Велхос. Этот праздник знаменует долгожданную отмену рабства в стране. Отмечают этот день бразильцы, исповедующие религию «умбанда». В Бразилии количество ее приверженцев составляет около 400 тыс. человек. Однако в этом году из-за карантина фестиваль, как и многие другие мероприятия, отменен.
Именины в этот день празднуют Василий, Максим, Никита, Яков, Игнат и Роберт.
В этот день произошли такие исторические события:
- 1501 год — Америго Веспуччи отправился в путешествие на Запад (в ходе путешествия он выяснил, что Колумб открыл новый континент);
- 1647 год — в результате катастрофического землетрясения почти полностью разрушен город Сантьяго — будущая столица Республики Чили;
- 1777 год — открытие университетской библиотеки в Вене;
- 1830 год — Эквадор вышел из состава Великой Колумбии и объявил себя независимой республикой;
- 1888 год — отмена рабства в Бразилии;
- 1927 год — в Германии произошел крах финансового и экономического рынка («черная пятница»);
- 1927 год — в Киеве создан футбольный клуб «Динамо»;
- 1950 год — в британском Сильверстоуне прошла первая гонка первого чемпионата «Формулы-1»;
- 1966 год — Rolling Stones выпускают сингл Paint it Black;
- 1991 год — корпорация Apple выпустила в продажу Macintosh System 7.0.