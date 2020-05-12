13 мая праздник. Фото: Pinterest

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Ракурс

13 мая празднует День апостола Якова православная церковь. Яков Зеведеев был одним из апостолов, который упоминается в Новом Завете. Он считался одним из самых близких учеников Иисуса Христа.

В этот день было запрещено свататься, потому что это считалось плохой приметой. Вместо этого начинались приготовления к свадебным торжествам. 13 мая в народе анализировали природные явления и старались предсказать, какой будет погода в ближайшие дни и месяцы.

Приметы в этот день:

если ночь стояла теплая и звездная — к богатому урожаю;

ясный восход солнца — к жаркому лету;

чистое небо на Якова — к солнечному лету.

Также 13 мая празднуется День Божьей Матери Фатимской в Португалии. Этому празднику предшествует интересная легенда, которую в Португалии передают из уст в уста. Согласно истории, в 1917 году пастухам явился образ Пресвятой Богородицы. С тех пор ежегодно 13 мая образ озарял небо небольшого городка Кова да Ирия, что близ португальского городка Фатима.

В Бразилии 13 мая проходит фестиваль Претос Велхос. Этот праздник знаменует долгожданную отмену рабства в стране. Отмечают этот день бразильцы, исповедующие религию «умбанда». В Бразилии количество ее приверженцев составляет около 400 тыс. человек. Однако в этом году из-за карантина фестиваль, как и многие другие мероприятия, отменен.

Именины в этот день празднуют Василий, Максим, Никита, Яков, Игнат и Роберт.

В этот день произошли такие исторические события: