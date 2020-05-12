В Кабмине работают над запуском общественного транспорта с 22 мая. Фото: ВВС

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Карантин в Украине продлен до 22 мая. Министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий заявил, что ведомство прилагает все усилия, чтобы после окончания карантина 22 мая пассажирский транспорт смог постепенно восстановить свою работу.

При этом транспорт будет работать в безопасном формате — с обязательным соблюдением масочного режима, дезинфекцией, а также учитывая ограничения по количеству пассажиров и посадочных мест. Об этом он сказал во время расширенной встречи с международными пассажирскими автомобильными перевозчиками, передает пресс-служба ведомства.

Глава ведомства добавил, что Министерство инфраструктуры уже подготовило предложения по поэтапному восстановлению пассажирских перевозок. На данный момент они с Министерством здравоохранения прорабатывают этот вопрос.

Надеемся на конструктивную позицию, которая позволит защитить граждан и обеспечить работу транспорта, — добавил Криклий.

Напомним, премьер-министр Денис Шмыгаль рассказал, что в Украине до сих пор ежедневно фиксируется слишком много случаев заражения коронавирусом, поэтому запуск метро и междугороднего сообщения может спровоцировать новые вспышки инфекции.