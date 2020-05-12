У Кабміні працюють над відновленням роботи громадського транспорту з 22 травня. Фото: ВВС

https://racurs.ua/ua/n138084-u-kabmini-pracuut-nad-vidnovlennyam-roboty-gromadskogo-transportu-z-22-travnya.html

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Карантин в Україні продовжений до 22 травня. Міністр інфраструктури України Владислав Криклій заявив, що відомство докладає всіх зусиль, щоб після закінчення карантину 22 травня пасажирський транспорт зміг поступово відновити свою роботу.

Водночас транспорт буде працювати в безпечному форматі — з обов’язковим дотриманням масочного режиму, дезінфекцією, а також з огляду на обмеження за кількістю пасажирів і посадкових місць. Про це він сказав під час розширеної зустрічі з міжнародними пасажирськими автомобільними перевізниками, передає прес-служба відомства.

Глава відомства додав, що Міністерство інфраструктури вже підготувало пропозиції щодо поетапного відновлення пасажирських перевезень. Наразі вони з Міністерством охорони здоров’я опрацьовують це питання.

Сподіваємося на конструктивну позицію, яка дозволить захистити громадян і забезпечити роботу транспорту, — додав Криклій.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Денис Шмигаль розповів, що в Україні досі щодня фіксується дуже багато випадків зараження коронавірусом, тому запуск метро і міжміського сполучення може спровокувати нові спалахи інфекції.