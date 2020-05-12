Черкаська ОДА просить Кабмін послабити карантин в області

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Карантин в Україні введений до 22 травня, проте вже з сьогоднішнього дня його частково послабили. Але в Черкаській облдержадміністрації вважають, що цього недостатньо.

Голова Черкаської ОДА Роман Боднар звернувся до Кабінету міністрів із закликом дозволити роботу непродовольчих ринків та внутрішньообласного транспорту. Про це він повідомив в Facebook.

За його словами, сьогодні відбулася зустріч із підприємцями, які працюють на непродовольчих ринках. Для малого бізнесу такий тривалий застій в роботі критичний, тому влада міста хоче якомога швидше відновити їх роботу. Він підкреслив, що епідеміологічна ситуація в Черкаській області не така напружена, як у низці інших регіонів країни. Боднар заявив, що 13 травня буде засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, «якраз ця комісія уповноважена приймати рішення».

Ми вважаємо, що можемо розглядати питання роботи непродовольчих ринків за умови жорсткого дотримання карантинних вимог. Чекаємо найближчими днями відповідне рішення, — зазначив Боднар.

Також облдержадміністрація ініціювала дозвіл на роботу внутрішньообласного і міського транспорту з урахуванням вимог щодо кількості пасажирів і з обов’язковим проведенням усіх дезінфікуючих заходів. Боднар додав — щойно уряд і державна комісія прийме відповідні рішення, обласна комісія введе оновлені норми в дію.

Станом на ранок 12 травня в Черкаській області зареєстровано 343 інфікованих коронавірусом.

Нагадаємо, сьогодні стало відомо про звільнення заступника голови Одеської обласної державної адміністрації Віталія Свічинського за затримку виплат надбавок медикам.