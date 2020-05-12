Поліція відкрила справу через злив персональних даних українців у Telegram. Фото: МВС

https://racurs.ua/ua/n138082-policiya-vidkryla-spravu-cherez-zlyv-personalnyh-danyh-ukrayinciv-u-telegram.html

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Водійські посвідчення мільйонів українських водіїв вчора злив в інтернет Telegram-бот UA Baza. Поліція відкрила кримінальне провадження через витік персональних даних українців.

Кримінальне провадження було відкрито сьогодні, 12 травня. Інформацію внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Про це повідомляє прес-служба Міністерства внутрішніх справ.

Кримінальне провадження відкрито за ч. 2 ст. 361 Кримінального кодексу України — несанкціоноване втручання у роботу електронно-обчислювальних машин (комп'ютерів), автоматизованих систем, комп’ютерних мереж чи мереж електрозв’язку, що призвело до витоку, втрати, підробки, блокування інформації, спотворення процесу обробки інформації або до порушення встановленого порядку її маршрутизації.

Попередньо встановлено, що ці дані є компіляцією з інформаційних баз різних державних відомств і неурядових організацій за попередні роки. Правоохоронці стверджують, що вони не мають відношення до початку роботи державного мобільного додатка «Дія».

Повідомляється, що роботу ресурсу, який протиправно поширював персональні дані, припинили.

Як повідомлялося, у злитій базі даних — відомості про 26 млн водійських посвідчень. СБУ розпочала слідчі дії за цим фактом.