Полиция открыла дело из-за слива персональных данных украинцев в Telegram. Фото: МВС

https://racurs.ua/n138082-policiya-otkryla-delo-iz-za-sliva-personalnyh-dannyh-ukraincev-v-telegram.html

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Водительские удостоверения миллионов украинских водителей вчера слил в интернет Telegram-бот UA Baza. Полиция открыла уголовное производство по факту утечки персональных данных украинцев.

Уголовное производство было открыто сегодня, 12 мая. Информацию внесли в Единый реестр досудебных расследований. Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел.

Уголовное производство открыто по ч. 2 ст. 361 Уголовного кодекса Украины — несанкционированное вмешательство в работу электронно-вычислительных машин (компьютеров), автоматизированных систем, компьютерных сетей или сетей электросвязи, что привело к утечке, потере, подделке, блокированию информации, искажению процесса обработки информации или к нарушению установленного порядка ее маршрутизации.

Предварительно установлено, что эти данные являются компиляцией из информационных баз различных государственных ведомств и неправительственных организаций за предыдущие годы. Правоохранители утверждают, что они не имеют отношения к началу работы государственного мобильного приложения «Дія».

Сообщается, что работу ресурса, который противоправно распространял персональные данные, прекратили.

Как сообщалось, в слитой базе данных — сведения о 26 млн водительских удостоверений. СБУ начала следственные действия по этому факту.