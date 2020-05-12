Черкасская ОГА просит Кабмин ослабить карантин в области

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Карантин в Украине введен до 22 мая, однако уже с сегодняшнего дня его частично ослабили. Но в Черкасской облгосадминистрации считают, что этого недостаточно.

Глава Черкасской ОГА Роман Боднар обратился к Кабинету министров с призывом разрешить работу непродовольственных рынков и внутриобластного транспорта. Об этом он сообщил в Facebook.

По его словам, сегодня состоялась встреча с предпринимателями, которые работают на непродовольственных рынках. Для малого бизнеса такой длительный простой в работе критичен, поэтому власти города хотят как можно скорее возобновить их работу. Он подчеркнул, что эпидемиологическая ситуация в Черкасской области не такая напряженная, как в ряде других регионов страны. Боднар заявил, что 13 мая будет заседание Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, «как раз эта комиссия уполномочена принимать решения».

Мы считаем, что можем рассматривать вопрос работы непродовольственных рынков при условии жесткого соблюдения карантинных требований. Ожидаем в ближайшие дни соответствующее решение, — отметил Боднар.

Также облгосадминистрация инициировала разрешение на работу внутриобластного и городского транспорта с учетом требований к количеству пассажиров и с обязательным проведением всех дезинфицирующих мер. Боднар добавил, что как только правительство и государственная комиссия ТЭБ и ЧС примет соответствующие решения, областная комиссия введет обновленные нормы в действие.

По состоянию на утро 12 мая в Черкасской области зарегистрировано 343 инфицированных коронавирусом.

Напомним, сегодня стало известно об увольнении заместителя главы Одесской областной государственной администрации Виталия Свичинского за задержку выплат надбавок медикам.