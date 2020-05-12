13 травня свято. Фото: Pinterest

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13 травня святкує День апостола Якова православна церква. Яків Зеведеїв був одним з апостолів, який згадується в Новому Завіті. Він вважався одним із найближчих учнів Ісуса Христа.

В цей день було заборонено свататися, бо це вважалося поганою прикметою. Замість цього починалися приготування до весільних святкувань. 13 травня в народі аналізували природні явища і намагалися передбачити, якою буде погода найближчими днями і місяцями.

Прикмети в цей день:

якщо ніч стояла тепла і зоряна — до багатого врожаю;

ясний схід сонця — до спекотного літа;

чисте небо на Якова — до сонячного літа.

Також 13 травня святкується День Божої Матері Фатімської в Португалії. Цьому святу передує цікава легенда, яку в Португалії передають з вуст в уста. Згідно з історією, в 1917 році пастухам явився образ Пресвятої Богородиці. Відтоді щорічно 13 травня образ осяяв небо невеликого містечка Кова да Ірія, що поблизу португальського містечка Фатіма.

У Бразилії 13 травня проходить фестиваль Претос Велхос. Це свято знаменує довгоочікуване скасування рабства в країні. Святкують цей день бразильці, які сповідують релігію «умбанда». У Бразилії кількість її прихильників становить близько 400 тис. осіб. Проте у цьому році через карантин фестиваль, як і багато інших заходів, скасований.

Іменини в цей день святкують Василь, Максим, Микита, Яків, Гнат і Роберт.

У цей день відбулися такі історичні події: