Ракурсhttps://racurs.ua/
Завтра День Божої Матері і День апостола Яковаhttps://racurs.ua/ua/n138085-zavtra-den-bojoyi-materi-i-den-apostola-yakova.htmlРакурс
13 травня святкує День апостола Якова православна церква. Яків Зеведеїв був одним з апостолів, який згадується в Новому Завіті. Він вважався одним із найближчих учнів Ісуса Христа.
В цей день було заборонено свататися, бо це вважалося поганою прикметою. Замість цього починалися приготування до весільних святкувань. 13 травня в народі аналізували природні явища і намагалися передбачити, якою буде погода найближчими днями і місяцями.
Прикмети в цей день:
- якщо ніч стояла тепла і зоряна — до багатого врожаю;
- ясний схід сонця — до спекотного літа;
- чисте небо на Якова — до сонячного літа.
Також 13 травня святкується День Божої Матері Фатімської в Португалії. Цьому святу передує цікава легенда, яку в Португалії передають з вуст в уста. Згідно з історією, в 1917 році пастухам явився образ Пресвятої Богородиці. Відтоді щорічно 13 травня образ осяяв небо невеликого містечка Кова да Ірія, що поблизу португальського містечка Фатіма.
У Бразилії 13 травня проходить фестиваль Претос Велхос. Це свято знаменує довгоочікуване скасування рабства в країні. Святкують цей день бразильці, які сповідують релігію «умбанда». У Бразилії кількість її прихильників становить близько 400 тис. осіб. Проте у цьому році через карантин фестиваль, як і багато інших заходів, скасований.
Іменини в цей день святкують Василь, Максим, Микита, Яків, Гнат і Роберт.
У цей день відбулися такі історичні події:
- 1501 рік — Амеріго Веспуччі відправився в подорож на Захід (під час неї він з’ясував, що Колумб відкрив новий континент);
- 1647 рік — внаслідок катастрофічного землетрусу майже повністю зруйноване місто Сантьяго — майбутня столиця Республіки Чилі;
- 1777 рік — відкриття університетської бібліотеки у Відні;
- 1830 рік — Еквадор вийшов зі складу Великої Колумбії і оголосив себе незалежною республікою;
- 1888 рік — скасування рабства в Бразилії;
- 1927 рік — у Німеччині стався крах фінансового і економічного ринку («чорна п’ятниця»);
- 1927 рік — у Києві створено футбольний клуб «Динамо»;
- 1950 рік — в британському Сільверстоуні пройшла перша гонка першого чемпіонату «Формули-1»;
- 1966 рік — Rolling Stones випускають сингл Paint it Black;
- 1991 рік — корпорація Apple випустила в продаж Macintosh System 7.0.