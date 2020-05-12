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13 травня свято. Фото: Pinterest

Завтра День Божої Матері і День апостола Якова

12 тра 2020, 22:15
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13 травня святкує День апостола Якова православна церква. Яків Зеведеїв був одним з апостолів, який згадується в Новому Завіті. Він вважався одним із найближчих учнів Ісуса Христа.

В цей день було заборонено свататися, бо це вважалося поганою прикметою. Замість цього починалися приготування до весільних святкувань. 13 травня в народі аналізували природні явища і намагалися передбачити, якою буде погода найближчими днями і місяцями.

Прикмети в цей день:

  • якщо ніч стояла тепла і зоряна — до багатого врожаю;
  • ясний схід сонця — до спекотного літа;
  • чисте небо на Якова — до сонячного літа.

Також 13 травня святкується День Божої Матері Фатімської в Португалії. Цьому святу передує цікава легенда, яку в Португалії передають з вуст в уста. Згідно з історією, в 1917 році пастухам явився образ Пресвятої Богородиці. Відтоді щорічно 13 травня образ осяяв небо невеликого містечка Кова да Ірія, що поблизу португальського містечка Фатіма.

У Бразилії 13 травня проходить фестиваль Претос Велхос. Це свято знаменує довгоочікуване скасування рабства в країні. Святкують цей день бразильці, які сповідують релігію «умбанда». У Бразилії кількість її прихильників становить близько 400 тис. осіб. Проте у цьому році через карантин фестиваль, як і багато інших заходів, скасований.

Іменини в цей день святкують Василь, Максим, Микита, Яків, Гнат і Роберт.



У цей день відбулися такі історичні події:

  • 1501 рік — Амеріго Веспуччі відправився в подорож на Захід (під час неї він з’ясував, що Колумб відкрив новий континент);
  • 1647 рік — внаслідок катастрофічного землетрусу майже повністю зруйноване місто Сантьяго — майбутня столиця Республіки Чилі;
  • 1777 рік — відкриття університетської бібліотеки у Відні;
  • 1830 рік — Еквадор вийшов зі складу Великої Колумбії і оголосив себе незалежною республікою;
  • 1888 рік — скасування рабства в Бразилії;
  • 1927 рік — у Німеччині стався крах фінансового і економічного ринку («чорна п’ятниця»);
  • 1927 рік — у Києві створено футбольний клуб «Динамо»;
  • 1950 рік — в британському Сільверстоуні пройшла перша гонка першого чемпіонату «Формули-1»;
  • 1966 рік — Rolling Stones випускають сингл Paint it Black;
  • 1991 рік — корпорація Apple випустила в продаж Macintosh System 7.0.


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