На Львовщине злоумышленник угрожал взорвать гранату в ресторане. Фото: Багнет

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Ракурс

Во Львовской области в один из ресторанов города Винники вчера вечером зашел подозрительный посетитель, который заявил, что у него есть граната, которую он намерен взорвать в помещении.

Злоумышленник зашел в ресторан около 19.30. В это время в ресторане проводились ремонтные работы, все рабочие поспешили покинуть помещение, сообщает пресс-служба Нацполиции Львовской области.

На место происшествия прибыли взрывотехники, кинологи, следственно-оперативная группа и патрульные полицейские. Переговоры со злоумышленником, который находился в ресторане, вел начальник полиции Львовской области Василий Виконский.

Около 22.40 полицейские задержали злоумышленника, которым оказался 27-летний житель Львова. Полицейские не обнаружили у мужчины оружия или боеприпасов. В результате инцидента никто не пострадал.

Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения злоумышленнику.

По данному факту полиция открыла уголовное производство по ч. 1 ст. 259 УК Украины (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожение или повреждение объектов собственности). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от двух до шести лет.

Как ранее писал «Ракурс», адвокат принес в Печерский районный суд Киева муляж гранаты. Адвокат заявил, что нес муляж гранаты для его демонстрации во время судебного заседания.