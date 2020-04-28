В Киеве адвокат нес в суд муляж гранаты. Фото: glavcom.ua

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Ракурс

В Киеве адвокат принес в Печерский районный суд муляж гранаты.

В понедельник, 27 апреля, сотрудники Службы судебной охраны обнаружили у адвоката, который пытался пройти в суд, предметы, похожие на взрывоопасные. В частности, к предметам металлического ящика был прикреплен запал ручной гранаты. Об этом сообщает «Судебная власть Украины».

Судебная охрана защитника задержала и вызвала полицию и специалистов взрывотехнической службы. Адвокат объяснил свой поступок и заявил, что нес муляж для его демонстрации во время судебного заседания. Сейчас продолжаются оперативно-следственные действия, а после их завершения будет принято соответствующее процессуальное решение.

Оказалось, что муляж гранаты в суд принес Виталий Ковальчук — адвокат участника АТО Ирины Грищенко, которая проходит по делу о покушении на предпринимателя из Ивано-Франковска.

Я вместе с коллегой адвокатом Помазановской А. И. защищаем супругов Влада и Инны Грищенко в резонансном уголовном производстве, которое усилиями Национальной полиции и лично министра внутренних дел, медийно тесно связали с делом по убийству Павла Шеремета (на самом деле это разные уголовные производства и официально эти эпизоды Нацпол не связывает). …Защита, которая наделена правом собирать доказательства, решила провести свой «адвокатский эксперимент» с целью проверки тех обстоятельств, о которых я отметил выше, — говорится в сообщении.

Напомним, в феврале в Одессе мужчина, которого доставили из СИЗО в суд, взял в заложники судей Приморского районного суда. В зале суда он достал гранату, вытащил чеку и угрожал всех взорвать.