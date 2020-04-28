У Києві адвокат ніс у суд муляж гранати. Фото: glavcom.ua

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У Києві адвокат приніс у Печерський районний суд муляж гранати.

У понеділок, 27 квітня, співробітники Служби судової охорони виявили у адвоката, який намагався пройти до суду, предмети, схожі на вибухонебезпечні. Зокрема, до предметів металевого ящика був прикріплений запал ручної гранати. Про це повідомляє «Судова влада України».

Судова охорона захисника затримала й викликала поліцію й фахівців вибухотехнічної служби. Адвокат пояснив свій вчинок — заявив, що ніс муляж для його демонстрації під час судового засідання. Наразі тривають оперативно-слідчі дії, а після їх завершення буде прийнято відповідне процесуальне рішення.

Виявилося, що муляж гранати в суд приніс Віталій Ковальчук — адвокат учасника АТО Ірини Грищенко, яка проходить у справі замаху на підприємця з Івано-Франківська.

Я разом з колегою адвокатом Помазановською О. І. захищаємо подружжя Влада та Інни Грищенко у резонансному кримінальному провадженні, яке зусиллями Національної поліції та особисто міністра внутрішніх справ, медійно тісно пов’язали зі справою щодо вбивства Павла Шеремета (насправді це різні кримінальні провадження і офіційно ці епізоди Нацпол не пов’язує). …Захист, який наділений правом збирати докази, вирішив провести свій «адвокатський експеримент» з метою перевірки тих обставин, про які я зазначив вище, — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, лютому в Одесі чоловік, якого доставили із СІЗО до суду, взяв у заручники суддів Приморського районного суду. У залі суду він дістав гранату, витягнув чеку й загрожував всіх підірвати.